Madonna recuerda sus inicios y ayuda a los músicos en el Music Building

No todos los grandes artistas se forman con profesores calificados, las mejores academias y estudios de grabación de primera. Algunos deben luchar desde lo más ínfimo y ese es el caso de Madonna, quien tuvo que pasar por un largo proceso antes de convertirse en la “reina del pop” y recientemente recordó sus inicios, con un aporte que le realizará a los músicos que están vinculados al Music Building de Nueva York en la actualidad.

La cantante estadounidense se asoció con Bilt, la empresa especializada en los beneficios para el hogar, con un mes de alquiler para todos los artistas emergentes que luchan día a día por darse a conocer sin contar con la base económica suficiente, de acuerdo a lo que informó el portal Hola.com.

Madonna recuerda el Music Building en Confessions II

La cantante y bailarina con más de cuatro décadas de trayectoria estrenará el disco Confessions II el próximo 3 de julio, 21 años después del icónico álbum “Confessions on a Dance Floor”, y eso fue lo que la motivó a recordar el lugar que la vio nacer como artista en el número 584 de la Octava Avenida, en pleno Midtown de Nueva York.

“Los artistas llegan a Nueva York todos los días con un sueño y, a menudo, con poco más. Aunque tuve que luchar mucho cuando llegué aquí sin nada, recuerdo con mucho cariño esta etapa de mi vida. La creatividad, la diversidad y la comunidad de artistas que se apoyan mutuamente, a la vez que tienen la libertad de experimentar, es algo que jamás habría experimentado en otro lugar”, explicó Madonna en un comunicado enviado a PEOPLE.

Además de ayudar a los músicos que hacen vida actualmente en ese edificio con el alquiler, Madonna también se asoció con Bilt para obsequiar un vinilo personalizado con fotografías de Raphael Pavarotti e igualmente dirá presente en el concurso mensual de la plataforma donde los participantes tienen la oportunidad de obtener $2.500 para el alquiler.

Madonna cuenta cómo llegó y su experiencia en Music Building

La “Reina del pop” se crió en Michigan y, cuando quiso crecer artísticamente, viajó a Nueva York, culminando accidentalmente alojándose en el Music Building, después de provocar un incendio donde vivía antes de mudarse al lugar lleno de grafitis y sueños musicales.

Allí fue donde tuvo que vivir y empezar a crear sus primeros éxitos, como: Stay, Burning Up, Ain’t No Big Deal o Everybody, luego de llegar solamente con 35 dólares en su bolsillo. La artista recordó recientemente que convivía con siete personas más allí y tenían que tocar en Long Island, New Jersey; a veces los contrataban para conciertos en CBGB o Max’s. También les tocaba tocar en clubes que consideró “realmente pésimos”.

Madonna también confesó que le tocó bailar en clubes nocturnos con poca ropa para generar más ganancias, aunque nunca le agradó. “Cuando me mudé a Nueva York, era bailarina, así que hice mucho modelaje. Modelaje de desnudos. Se ganaba muy bien y los horarios eran muy flexibles, por eso decidí hacerlo. No era porque me gustara quitarme la ropa ni nada parecido. Lo hacía principalmente cuando era bailarina”.

“Puse mi almohada donde había un bombo de pedal. Ahí dormía“, recordó la estadounidense sobre su refugio en el Music Building, un edificio formador con 12 plantas y 69 salas que permanece abierto las 24 horas y, por ende, muchos artistas con pocos recursos terminan habitando allí.

Todo este gesto de Madonna, previo al estreno de “Confessions II”, tiene dos reflexiones importantes: que los sueños sí se hacen realidad y que nunca deben olvidar de dónde vienen, sin importar qué tan lejos puedan llegar.

¿Qué otros artistas reconocidos han emergido del Music Building?

Entre los inquilinos más célebres del Music Building figura la propia Madonna, que durante una temporada en 1981 llegó a vivir clandestinamente entre aquellas paredes antes de seguir utilizando sus instalaciones hasta mediados de 1983.

También pasaron por allí nombres como Billy Idol, Joey Ramone o The Strokes.

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