Murió Clive Davis, productor musical y leyenda de la música, a los 94 años

El legendario productor musical Clive Davis murió a los 94 años; así lo confirmó su familia a través de un comunicado en redes sociales.

El músico, responsable de éxitos de artistas como Janis Joplin, Whitney Houston, Billy Joel y Santana, falleció rodeado de su familia y con un importante legado en la industria musical estadounidense.

A través de un comunicado publicado en su página de Facebook, la familia de Davies resaltó la impecable y destacada trayectoria musical junto a grandes artistas. “Para el mundo, nuestro padre fue la icónica leyenda de la música cuya visión, instintos y búsqueda implacable de la excelencia dieron forma a la banda sonora de innumerables vidas. Descubrió, guió y defendió a los artistas más grandes de la historia de la música moderna, dejando una huella imborrable en la cultura que perdurará por generaciones”, dijo.

Además de su impacto musical, la familia resaltó que Davies no solo fue una leyenda de la música, sino que también fue un gran padre y abuelo que priorizó a su familia por sobre todo.

“Para su familia, Clive era Papá y Abuelito, la presencia constante en el centro de nuestras vidas, la fuente de sabiduría, fuerza, aliento y amor incondicional. No importa cuán extraordinarios fueran sus logros profesionales, nunca perdió de vista lo que más importaba: las personas que amaba”, escribió la familia.

La familia de Clive Davies celebró la vida del legendario profesional de la música y al amoroso padre de familia.

“A través de cada capítulo de su extraordinaria vida, la familia siguió siendo el mayor orgullo y la alegría más profunda de Clive. Hoy celebramos no solo a una figura imponente cuya influencia cambió la música para siempre, sino al hombre que guió a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad. Lo extrañaremos enormemente, lo recordaremos con cariño siempre y llevaremos su amor con nosotros por el resto de nuestras vidas”, concluyó el comunicado.

El primer fichaje de Davies fue Janis Joplin en 1967. Billy Joel debe su salto al estrellato a Clive Davies cuando lo contrató en 1973 y luego lanzó el megaéxito “Piano Man”, que consolidó su carrera. El productor también fichó a futuras superestrellas como Bruce Springsteen, Carlos Santana, Chicago, Earth, Wind and Fire, Aerosmith y Barry Manilow.

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