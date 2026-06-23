Acevedo Vilá sobre alegatos de corrupción en la Administración de Jenniffer González: es “terrible” para la estabilidad del Gobierno

NUEVA YORK – El exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, recalcó que son extremadamente serias las alegaciones hechas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, sobre supuesta corrupción en la Administración de Jenniffer González que salpican a su jefe de gabinete, Francisco Domenech.

En entrevista exclusiva con El Diario, el exmandatario del Partido Popular Democrático (PPD) analizó las denuncias del renunciante secretario y lasdeclaraciones juradas presentadas posteriormente por Domenech en las que lo acusa de no inhibirse, mientras dirigía el DDEC, en decisiones relacionadas con empresas vinculadas a clientes de la firma de su abuelo Reichard & Escalera.

Acevedo Vilá, copresentador del podcast Análisis de la Z a la A y encargado del programa radial Sobre la mesa de Radio Isla, consideró que el hecho de que Negrón Reichard fuera reconocido como un secretario “estrella” antes de que dimitiera bajo señalamientos de falta de confianza con La Fortaleza e intervenciones indebidas en procesos administrativos provoca mayores cuestionamientos.

“Tienes a un secretario, que era el secretario estrella de la Administración, con logros. Una persona joven, pero con un récord académico y profesional extraordinario que lo estaba haciendo muy bien, haciendo unos señalamientos que apuntan a corrupción. Y unos señalamientos hacia el secretario de la Gobernación, con unas intervenciones directas del secretario de la Gobernación, con unas actitudes despóticas, irrespetuosas. Entonces, cuanto tú tienes eso, la respuesta de la gobernadora es decir que todo lo que dice él que era su secretario estrella es mentira, asunto que ya está ante la atención de líderes del Congreso”, expuso Acevedo Vilá.

A juicio del exgobernador, la “guerra” entre el exfuncionario y Domenech es “terrible” para la estabilidad del Gobierno.

“El secretario de la Gobernación responde que no, que el corrupto es Sebastián. Aquí tienes una guerra en la que se defienden de ser corrupto argumentando que eres más corrupto que yo. Esto es terrible para la estabilidad del gobierno de Puerto Rico y de la estabilidad de Puerto Rico como un lugar para inversión”, consideró el también excomisionado residente quien fue absuelto en el 2009 de un caso federal de corrupción por financiamiento de campañas políticas.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en Puerto Rico informó la semana pasada que designó dos FEIs, una para el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y otra para la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera en respuesta a la querella de Negrón Reichard. Posteriormente,Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel, informó que las ejecutorias de Domenech también estaban siendo evaluadas por las fiscales, así como las de otros funcionarios, pero que directamente no se les había asignado un FEI.

La ampliación de la pesquisa para incluir a la mano derecha de la gobernadora de Puerto Rico se dio a raíz de información adicional suministrada por el exsecretario del DDEC al Departamento de Justicia que incluía mensajes de textos entre Domenech y él.

Para Acevedo Vilá, que se le asigne o no un FEI a Domenech es inmaterial o accesorio en este punto, puesto que su nombre ya forma parte de la pesquisa.

“Mi interpretación es que la decisión del Panel del Fiscal Especial Independiente ya le da la encomienda a las dos fiscales especiales que se nombraron para los otros dos empleados de investigar a Domenech y que técnicamente no tienen que ir a pedir que se les designe como fiscal especial independiente. Si ellas investigan a Domenech y concluyen que hubo violación de ley pues procederán a presentar las acusaciones. Así que ese paso técnico de decir que designaron un FEI a Domenech nunca lo vamos a ver, o lo acusan o no lo acusan”, consideró.

“No debería la gobernadora remover a Domenech (ante la mera percepción pública de potencial corrupción), porque este no es el primer señalamiento que se hace de acciones dudosas”, indagamos.

“Yo te diría que la pregunta debe ser al revés: por qué la gobernadora no ha removido a Domenech (de la posición). Nadie tiene una explicación”, respondió.

Sobre las potenciales razones de la gobernadora para no remover a Domenech de la posición, argumentó: “Yo desconozco. En mi programa de radio yo he dicho que pareciera como si la gobernadora tuviera una dependencia psicológica de tener al Sr. Domenech a su lado. Pero me es difícil explicarlo, es muy difícil explicarlo. Y es difícil explicar el silencio de los líderes del PNP (Partido Nuevo Progresista) más allá de Thomas Rivera Schatz (presidente del Senado), que no se expresan sobre este tema y no le exigen a la gobernadora, por el bien del gobierno de Puerto Rico, que salga de Francisco Domenech”.

En su querella del 15 de junio, poco después de renunciar al cargo, Negrón alegó que los exfuncionarios intervinieron de manera indebida en un proceso de solicitud de propuestas (RFP) para favorecer a una empresa con un contrato subvencionado con fondos federales.

Negrón Reichard denunció que, tras destituir y suspender sumariamente a Almodóvar por la evaluación del contrato, desde Fortaleza lo presionaron para revertir la decisión.

En intercambios de mensajes de texto, algunos por WhatsApp, que suministró Negrón Reichard a las autoridades, ese es uno de los temas que abordó con Domenech.

En uno del 15 de mayo, Negrón Reichard le manifestó a Domenech que había acordado con la gobernadora que se le pediría la renuncia a Almodóvar como secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Al consultarle al secretario de la Gobernación si la petición la haría el DDEC o La Fortaleza, Domenech respondió: “Eso no es lo que yo quedé con la gobernadora”.

El día antes, Domenech le habría comunicado a Negrón Reichard que, además de nombrar a Carlos Ríos Pierluisi a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), había que ubicarlo en otra posición dentro del DDEC para compensar lo que ganaba como subsecretario del DDEC.

Tras la salida de Negrón Reichard, Ríos Pierluisi fue nombrado secretario de Desarrollo Económico.

El 17 de mayo, Domenech le preguntó a Negrón Reichard que por qué a Luis Sánchez, pareja de la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, no se le había pagado marzo y abril. “Segundo, es verdad que tu director de comunicaciones NO es PNP?”, agregó el jefe de Gabinete.

Al día siguiente, Domenech envió el siguiente mensaje al entonces encargado del DDEC: “Mañana en la mañana te llamaré para discutir a quién vamos a poner de manera interina en OGPe; la situación de Ríos Pierluisi; los dos temas que te puse arriba, entre otras cosas, ya que hoy públicamente atendí el tema de Norberto”.

Domenech continuó: “Espero que en DDEC no se estén tomando represalias contra personas que se jodie*** en la campaña primarista de JGO (Jenniffer González) y la elección general, cuando te he autorizado personal de confianza que no dieron un tajo en la campaña, y tú ocupas una silla privilegiada gracias al trabajo que hicimos en la campaña para que JGO fuese la gobernadora”.

En los documentos presentados por Negrón Reichard también se encuentra una captura de pantalla de un mensaje anónimo en el que se le advierte de una supuesta querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por el uso personal de un vehículo oficial y otras irregularidades.

“Tienes una querella en Ética radicada por el uso personal que le has estado dando al vehículo oficial. Los ‘parties’ a las 3 a.m., tus recortes de pelo, viajes personales y más. Las vamos a hacer públicas en las próximas horas, porque después de todo tú eres la definición de un funcionario limpio, nombrando gente del bufete de tu abuelo en el departamento. ¡Qué feo! De paso, seguro que no has tocado ningún asunto de ‘Populoso’. Ve hablando con papi para que mami no se afecte tanto”, lee el mensaje.

Luego de que trascendiera el referido de Negrón Reichard, Domenech sometió dos declaraciones juradas en las que vincula a su rival con actos de corrupción.

Según el secretario de la Gobernación, cinco clientes del bufete de su abuelo se beneficiaron con un total de 74,111,276.62 dólares.

Parte de la denuncia de Domenech es que el exsecretario no se inhibió en el DDEC de procesos relacionados con la firma legal en los que pudo haber conflicto de interés.

En un comunicado de prensa este martes, Domenech anunció que había sometido más información a la OEG y a Justicia relacionada con el trámites para un decreto contributivo que habría solicitado la esposa de Negrón Reichard antes de que este se inhibiera de los procesos.

“Esta evidencia adicional, que surge de documentos oficiales del propio expediente de la agencia, desmiente las expresiones hechas la semana pasada por el exsecretario del DDEC y el exdirector de Incentivos del DDEC, Ernesto Zayas García, quienes negaron mediante una comunicación a los medios haber procesado o aprobado alguna solicitud de decreto contributivo realizada por María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta, esposa de Sebastián Negrón Reichard”, declaró el funcionario.

En una entrevista con WIPR Notiséis la semana pasada, Domenech le restó peso a la evidencia presentada en su contra por parte de Negrón Reichard.

“El no presentó ninguna evidencia. El presentó ‘screenshots’ (pantallazos) alterados de conversaciones. Yo lo menos que hice fue presentar screenshots. Presenté dos que demuestran claramente que yo le solicité claramente que se tenía que inhibir. Fuera de eso, toda la evidencia que yo presento es de entidades gubernamentales. El no presentó nada de eso. Número dos, él hizo una carta con muchas alegaciones donde hay contradicciones entre sí y hay muchas mentiras y tergiversaciones y medias verdades. Yo hice una declaración jurada con mi nombre”, añadió.

En la segunda parte de esta entrevista, profundizamos con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en el tema del estatus de Puerto Rico. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

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