Panel del FEI en Puerto Rico también investiga a Francisco Domenech, mano derecha de la gobernadora, confirma su presidenta

NUEVA YORK – Ygrí Rivera Sánchez, presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en Puerto Rico, declaró que la información adicional que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Sebastian Negrón Reichard, sometió al Departamento de Justicia que vincula al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, con intervenciones indebidas son parte de la pesquisa de su oficina.

Al indicar que el caso tiene méritos, en referencia a las alegaciones de Negrón Reichard sobre las razones para su renuncia, Rivera Sánchez argumentó que, tras verificar el material que el exsecretario añadió, determinaron que no existía impedimento para evaluarlo junto a la prueba sometida previamente.

Las alegaciones adicionales hacen mención a Domenech, así como a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García; el subsecretario del DDEC, Roberto Lefranc Fortuño, entre otros.

“¿Eso significa que la investigación también gira en torno al secretario de la Gobernación y los planteamientos que se están haciendo ahí?“, cuestionó El Nuevo Día según un reportaje publicado el jueves.

“Bueno, lo que pasa es que al nosotros unir a la querella original la nueva información las fiscales necesariamente tienen que investigarlo. No hay forma de que lo dejen de investigar, porque es información adicional para que ellas investiguen”, respondió Rivera Sánchez quien fue nombrada al cargo en el 2023 tras el fallecimiento de Nydia Cotto Vives.

La presidenta del Panel precisó que el organismo le dio instrucciones a los fiscales de que incluyeran las alegaciones como parte de la pesquisa.

“Todo lo que dice el exsecretario Sebastián Negrón, todo lo que dice, sencillamente, hay que investigarlo. Las fiscales van a tener que incluir esa información en su investigación a fondo, porque le dimos instrucciones de que la incluyera”, argumentó la funcionaria.

La presidenta anticipó que el Panel podrá consolidar la investigación bajo un solo fiscal especial independiente.

La entrevistada aclaró que, al momento, solo al exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) Norberto Almodóvar Vélez y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera se les asignó un FEI y que el resto de señalados están siendo investigados.

“Los fiscales especiales independientes tienen que investigar a todo el mundo, porque es que no hay otra manera de hacer una investigación. A los dos que se les designó un FEI propiamente fueron a Norberto Almodóvar y Charlene Neuman, pero los demás están siendo investigados y, en su momento, pues, se determinará por los FEI lo que proceda en derecho y si han cometido algún delito o no”, añadió Rivera.

Cuando a un funcionario o exfuncionario se le asigna un FEI significa que el organismo halló causa para iniciar una investigación penal exhaustiva en su contra por la presunta comisión de un delito mientras ejercía su cargo, explica una entrada en la página web pfei.pr.gov.

Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón son las FEI que indagan en las denuncias contra Almodóvar Vélez y Neuman Rivera, según informó la oficina en un comunicado el jueves.

De acuerdo con la portavoz del Panel, dado el alto interés público y una evaluación profunda de la carta que Negrón Reichard le suministró el 15 de junio como parte del referido a Justicia concluyeron que el caso tenía méritos.

“Cuando vino esto, lo analizamos y lo evaluamos profundamente, ¿verdad? Por la naturaleza de la situación, se trata de un asunto que se tornó en un alto interés público. Había muchas personas envueltas. Nos dimos a la tarea de analizarlo en detalle, y nos convenció la secretaria de Justicia (Lourdes Gómez), en el sentido de que el caso tiene méritos“, aseguró.

Los exfuncionarios pudieron haber incurrido en delitos en el Código Penal y faltas éticas o violaciones a la Ley de Ética Gubernamental como intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida, mencionó la presidenta.

La Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) indicaron que, aunque cuentan con la información provista por Negrón Reichard, no intervendrán hasta que el Panel tome una decisión final sobre lo que tienen ante su consideración.

En lo que aparenta ser un contraataque, Domenech presentó esta semana dos declaraciones juradas ante Justicia y la OEG en las que señala al exsecretario del DDEC por incurrir en conflictos de interés para beneficiar a clientes vinculados al bufete de su abuelo, Reichard & Escalera, con $74.1 millones.

El reporte de El Vocero señaló que el referido incluyó “voluminosa evidencia” que apunta a que Negrón Reichard no se inhibió de participar en decisiones relacionadas con empresas vinculadas a clientes de la firma. Domenech alegó además que el exfuncionario intervino para avanzar trámites que pudieron haber beneficiado a familiares o colegas.

Los señalamientos hacen referencia a nombramientos dentro de la Oficina de Incentivos del DDEC, por ejemplo.

En declaraciones escritas, la firma Reichard & Escalera rechazó cualquier vinculación con delitos o conducta antiética.

“Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión. Las alegaciones entre funcionarios y exfuncionarios de la actual Administración no caracterizan adecuadamente la naturaleza de nuestra labor profesional. Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, expuso la firma, según citó el periódico.

En una entrevista con Notiséis WIPR el jueves, Domenech argumentó sobre los alegados conflictos de interés que se extendieron de abril a junio.

“Pude constatar que Negron Reichard no tenía inhibiciones con la firma de su abuelo Reichard & Escalera, no tenía inhibiciones con los clientes y no tenía inhibiciones con el Banco Popular donde su señor padre trabajaba”, señaló sobre sus referidos.

En cuanto a la información provista por Negrón Reichard en su contra, consideró que este no presentó ninguna evidencia.

“El no presentó ninguna evidencia. El presentó ‘screenshots’ (pantallazos) alterados de conversaciones. Yo lo menos que hice fue presentar screenshots. Presenté dos que demuestran claramente que yo le solicité claramente que se tenía que inhibir. Fuera de eso, toda la evidencia que yo presento es de entidades gubernamentales. El no presentó nada de eso. Número dos, él hizo una carta con muchas alegaciones donde hay contradicciones entre sí y hay muchas mentiras y tergiversaciones y medias verdades. Yo hice una declaración jurada con mi nombre”, añadió.

El Senado de Puerto Rico informó este viernes que aprobó una resolución para que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos investigará las alegaciones de Negrón Reichard.

“Vamos a investigar y vamos a revisar toda la información que esté disponible. Todo el que quiera alegar, lo que quiera alegar, lo puede hacer, pero nosotros vamos a hacer una investigación con el mayor sentido de responsabilidad… El objetivo en la legislatura es identificar dónde están las violaciones de ley, hacer las recomendaciones y los referidos de rigor”, dijo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La pesquisa abarcará la presunta intervención de Domenech en procesos internos del DDEC como los relacionados con acciones administrativas y suspensiones que supuestamente fueron paralizadas.

También se abordarán potenciales trámites para favorecer a empresas asociadas a Politank, firma de cabildeo fundada por el secretario de la gobernación.

Senadores ya habían cuestionado a Domenech en marzo pasado sobre Politank en una Comisión Total.

La escandalosa renuncia de Negrón Reichard, que atribuyó a una pérdida de confianza con La Fortaleza y a intromisiones indebidas en los procesos internos de la agencia, resonó en el Senado de EE.UU. este miércoles.

En medio de una audiencia para examinar el estado de los territorios, Mike Lee, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, le cuestionó a la gobernadora, Jenniffer González, sobre las alegaciones detrás de la dimisión.

González tildó de falsa la información que Negrón Reichard suministró a las autoridades.

“Yo no sé qué motivaciones políticas él pudiera tener. No tengo idea. El sometió una alegación contra uno de sus empleados que fue referida para investigación a la secretaria de Justicia en Puerto Rico y ahora mismo está bajo investigación, y esa es la alegación. Decir que mi oficina o que mi jefe de gabinete está involucrado es completamente falso y crear la narrativa de cualquier tipo de involucramiento en este asunto, de nuevo, es completamente falso. No hay evidencia de eso y le digo más, los hechos están ahí…el empleado que él refirió está cuestionando la alegación también”, reiteró la gobernadora a las preguntas del republicano.

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