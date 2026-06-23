Condenan a 100 años a un hombre que participó en asalto a instalación de ICE en Texas

Un exreservista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue condenado este martes a 100 años de prisión por su participación en un ataque armado contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas, un caso que la administración del presidente Donald Trump ha presentado como una de sus principales acciones contra el denominado terrorismo doméstico vinculado a Antifa.

Benjamin Hanil Song recibió la pena máxima tras ser hallado culpable de intentar asesinar a un agente de policía durante los hechos ocurridos el 4 de julio de 2025 frente al Centro de Detención Prairieland, ubicado cerca de Dallas. Otros siete acusados también fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 30 y los 70 años de cárcel, publicó The Associated Press.

Según la fiscalía, una manifestación convocada en apoyo a inmigrantes detenidos derivó en un ataque armado contra la instalación federal. Los fiscales sostuvieron que Song abrió fuego contra los agentes después de gritar “¡A por los rifles!”, hiriendo a un policía que acababa de llegar al lugar.

Durante la audiencia, el juez federal Reed O’Connor afirmó que lo ocurrido no podía considerarse una protesta. “Fue un ataque a la democracia”, declaró al justificar las severas condenas y subrayar la necesidad de disuadir este tipo de acciones.

El caso se convirtió en una prueba para el gobierno de Trump, que ha impulsado una estrategia para perseguir como terrorismo doméstico los actos violentos atribuidos a personas vinculadas con Antifa. Aunque la administración republicana ha señalado al movimiento como una organización extremista, expertos suelen describirlo como una red descentralizada de grupos y activistas de izquierda, más que como una estructura única y jerárquica.

El año pasado Trump firmó una orden ejecutiva que designó a Antifa como organización terrorista nacional, pese a que en Estados Unidos no existe una lista oficial equivalente a la de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por el Departamento de Estado, de acuerdo con la agencia AP.

Los ocho condenados rechazaron durante el proceso cualquier vínculo con Antifa y argumentaron que acudieron a la protesta para manifestar su respaldo a los migrantes recluidos en el centro de detención.

La defensa de Song sostuvo que el exmarine no tenía intención de herir a nadie y aseguró que los disparos realizados fueron de “apoyo”. Su abogado Phillip Hayes afirmó que una bala rebotada fue la que terminó impactando al agente y adelantó que apelará la sentencia.

“Song, salvo por este día, ha tenido una vida intachable. Fue infante de marina. Un buen estudiante”, declaró Hayes a la salida del tribunal.

Familiares y simpatizantes de los acusados también criticaron las condenas durante una conferencia de prensa celebrada frente a la corte federal de Fort Worth. Hope Song, madre del principal condenado, negó que su hijo hubiera actuado con la intención de causar lesiones.

Autumn Hill, condenada a 50 años de prisión, aseguró que la reunión “parecía más una fiesta que otra cosa” y afirmó que ninguno de los participantes esperaba que se produjeran actos de violencia. Savanna Batten, quien recibió la misma pena, fue descrita por su hermana como una activista comprometida con diversas causas sociales y humanitarias.

Funcionarios federales celebraron los veredictos como parte de los esfuerzos para desmantelar grupos que recurren a la violencia política. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y algunos analistas han advertido que el caso podría sentar precedentes que afecten futuras manifestaciones porque existe el riesgo de criminalizar protestas amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La decisión judicial llega además en medio de nuevas acciones del Departamento de Justicia. La semana pasada, fiscales federales acusaron a 15 personas en Minnesota de presuntamente obstaculizar operativos migratorios de la administración Trump, en otro caso en el que las autoridades alegan la participación de activistas vinculados a Antifa.

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