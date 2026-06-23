Operativo encubierto de ICE en California termina con detención de inmigrante

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California ha generado controversia luego de que agentes federales utilizaran chalecos similares a los de trabajadores municipales para sacar a un inmigrante de su vivienda antes de realizar su detención.

El caso fue difundido en video y ha sido señalado por organizaciones de derechos civiles, que cuestionan la forma en que se llevó a cabo el arresto y sus posibles implicaciones legales, de acuerdo con lo publicado por NMás Univision.

Así fue el operativo encubierto en California

De acuerdo con las imágenes difundidas, dos agentes llegaron a la vivienda del inmigrante vestidos con chalecos naranja y amarillo, haciéndose pasar por trabajadores de servicios públicos.

En el video se escucha a uno de ellos afirmar que realizaban labores para la ciudad y que necesitaban que el residente moviera su vehículo debido a una supuesta intervención en un poste de luz.

“Estamos trabajando para la ciudad, estamos trabajando en el poste de luz”, se escucha decir a uno de los agentes.

Tras salir de su vivienda y atender la solicitud, el hombre fue rodeado por los agentes, quienes revelaron su identidad y procedieron a detenerlo.

Arresto tras engaño y uso de fuerza

Una vez que el inmigrante salió de su casa, los oficiales realizaron la detención de forma inmediata. En la escena también se observan agentes armados que apuntan al detenido durante el operativo.

“¡Manos arriba, manos arriba, no se mueva!”, gritaron los agentes durante el arresto, según el material difundido.

Denuncias de organizaciones civiles

La organización Unión del Barrio condenó el operativo y afirmó que la familia del detenido quedó impactada tras conocer la forma en que fue ejecutada la detención.

Uno de sus representantes, Ron Gochez, señaló que el uso de este tipo de tácticas ha generado preocupación entre comunidades migrantes.

“Si vemos que salen con chalecos puestos haciéndose pasar por trabajadores de la ciudad… eso es importante que la gente lo sepa”, declaró.

También criticó la actuación de las autoridades y cuestionó el respeto a los derechos en este tipo de intervenciones.

Cuestionamientos legales al operativo

Especialistas en temas migratorios han señalado posibles irregularidades en la detención. El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó que este tipo de acciones podría implicar una violación constitucional, publicó la cadena Univision.

Indicó que, en estos casos, los agentes debieron contar con una orden de cateo para efectuar el arresto bajo ese procedimiento.

Debate sobre tácticas de ICE

Este tipo de operativos encubiertos ha sido utilizado previamente por autoridades migratorias en Estados Unidos, sin embargo, el caso ha reavivado el debate sobre los límites legales de las estrategias de detención y el uso de engaños en operativos federales.

Sigue leyendo: