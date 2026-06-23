Juez frena política de ICE: anula arrestos de migrantes en tribunales

Un fallo judicial en California frenó las medidas migratorias que ampliaban las facultades de detención dentro de los tribunales de inmigración al declarar inválidas dos políticas implementadas en 2025 por autoridades federales.

La resolución impacta directamente en las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), tras cuestionamientos sobre la forma en que fueron modificadas las reglas de detención.

Decisión del tribunal federal en California

El juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, determinó que ambas agencias actuaron de manera “arbitraria y caprichosa” al modificar sus políticas sin una justificación suficiente ni un análisis adecuado de sus efectos.

El fallo, de 71 páginas, establece que los cambios violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no cumplir con los estándares requeridos para la implementación de nuevas disposiciones federales.

Políticas migratorias anuladas por el fallo

La decisión judicial dejó sin efecto dos medidas clave aplicadas en 2025. La primera permitía realizar arrestos de migrantes dentro de tribunales de inmigración o en sus inmediaciones, eliminando restricciones previas.

La segunda autorizaba a ICE a extender el tiempo de detención en centros de retención temporal hasta por 72 horas, cuando anteriormente el límite establecido era de 12 horas.

Con esta resolución, ambas directrices quedan sin efecto a nivel nacional.

Caso que originó la demanda

El fallo surge a partir de una demanda presentada por un solicitante de asilo que fue detenido por agentes migratorios al salir de una audiencia rutinaria en un tribunal de San Francisco, California.

El caso fue utilizado como base para cuestionar la legalidad de las políticas que permitían detenciones en espacios judiciales migratorios.

Impacto en tribunales de inmigración

Durante el proceso, abogados y organizaciones defensoras de migrantes señalaron que la presencia constante de agentes de inmigración en los tribunales generó un efecto de temor entre los asistentes.

De acuerdo con los argumentos presentados ante la corte, este contexto provocó que algunos migrantes dejaran de acudir a sus audiencias por miedo a ser arrestados, lo que derivó en una disminución en la asistencia a los procedimientos migratorios.

Alcance de la resolución

Con esta decisión, el tribunal federal revierte disposiciones adoptadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, al considerar que no cumplieron con los procedimientos legales requeridos para su implementación.

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