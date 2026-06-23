Starbucks lanza el vaso viral Pink Bearista: el truco para asegurar el tuyo

Starbucks suma un nuevo diseño a su colección de sus virales vasos bearistas, esta vez con un estilo brillante inspirado en la bebida rosa que está próxima a integrar el menú veraniego. Se trata de un vaso de vidrio transparente para bebidas frías que lleva el nombre de Pink Bearista, y aquí te contamos qué hacer para no quedarte sin el tuyo.

Fechas clave para asegurar tu Pink Bearista

Debido a la alta demanda que tienen estos lanzamientos, la marca ha dividido la distribución en dos fases. Así que anota estas fechas en tu calendario:

9 de julio (Acceso anticipado): exclusivo para miembros de Starbucks Rewards Reserve . Podrán adquirirlo antes que nadie a través de Starbucks Shop , la nueva tienda en línea de la marca.

exclusivo para miembros de . Podrán adquirirlo antes que nadie a través de , la nueva tienda en línea de la marca. 13 de julio (Lanzamiento general): disponible para el resto del público en cafeterías Starbucks seleccionadas de todo Estados Unidos y en la plataforma web, hasta agotar existencias.

Para evitar la reventa masiva y el caos en las tiendas (como ocurrió en el primer lanzamiento), Starbucks implementó un límite de dos artículos por cliente, tanto en establecimientos físicos como en su tienda en línea.

Un diseño veraniego inspirado en la Pink Drink

Tras el éxito rotundo del primer oso en 2025 y la edición del Mundial 2026, la marca busca repetir el fenómeno viral con este lanzamiento veraniego. Crédito: Starbucks | Cortesía

Esta nueva versión llega para impulsar la famosa colección Pink Drink. A diferencia de las ediciones anteriores, el Pink Bearista destaca por un estilo vibrante y alegre que incluye un tierno sombrero rosa y una pajita con forma de fresa.

Starbucks lanzó anteriormente un vaso Bearista con temática del Mundial 2026, también en diseño tridimensional con forma de oso y una tapa que imita un balón de fútbol. Esta versión mundialista estuvo disponible desde el 11 de junio, exclusivamente en línea para los miembros del programa Starbucks Rewards Reserve.

La gigante del café satisface la demanda de los fanáticos y coleccionistas con nuevos diseños, luego de que el primer vaso Bearista se agotara en las primeras horas de su lanzamiento en noviembre de 2025. Fue tanta la locura que Starbucks lanzó una segunda edición para satisfacer la alta demanda. Ahora está de regreso, pero con una temática completamente deportiva.

Recordemos que la primera vez que salió a la venta, los clientes hicieron fila desde la madrugada para conseguirlo. Sin embargo, la sirena verde ha tomado otras opciones para evitar el caos, como la venta en línea y los beneficios de exclusividad para los miembros de Starbucks Rewards Reserve.

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