Target regalará cafés de Starbucks este 23 de junio: así puedes obtener el tuyo

Los clientes de Target tendrán la oportunidad de obtener una bebida gratuita de Starbucks este 23 de junio gracias a una promoción especial disponible en tiendas participantes de la cadena. La oferta estará vigente por tiempo limitado y requiere que los consumidores formen parte del programa de membresía gratuita Target Circle.

Cómo obtener el café gratis

Para aprovechar la promoción, los clientes deberán acudir el 23 de junio a un Starbucks Café ubicado dentro de una tienda Target participante. Allí podrán recibir sin costo un café preparado tamaño Tall o un Cold Brew.

Quienes no deseen una bebida de café también tendrán la opción de elegir una galleta Bullseye Cookie de manera gratuita.

Sin embargo, la promoción está reservada exclusivamente para miembros de Target Circle, el programa de recompensas de la cadena.

La inscripción es gratuita y puede realizarse antes de acudir a la tienda.

Qué beneficios ofrece Target Circle

Además de acceder a promociones especiales como esta, los miembros de Target Circle reciben descuentos exclusivos, precios rebajados aplicados automáticamente en caja y recompensas equivalentes al 1% de compras elegibles para utilizar en futuras visitas.

El programa también incluye un descuento del 5% que puede utilizarse en una compra durante el mes de cumpleaños del cliente, así como otros beneficios adicionales.

Starbucks prepara más lanzamientos para el verano

La promoción de Target llega apenas un día después de que Starbucks anunciara el regreso de uno de sus productos coleccionables más populares.

El 22 de junio, la compañía informó el retorno del vaso Bearista, que anteriormente se agotó rápidamente.

Esta nueva edición llegará en color rosa brillante y estará inspirada en la popular bebida Pink Drink.

El Pink Bearista Glass Cold Cup incluye un diseño de oso con un pequeño sombrero blanco de Starbucks y una tapa decorativa en forma de fresa para el popote.

Cuándo saldrá a la venta el nuevo vaso Bearista

Starbucks informó que los miembros del programa Starbucks Rewards Reserve podrán comprar el nuevo vaso a partir del 9 de julio a través de la tienda en línea de la compañía, mientras existan existencias.

Posteriormente, el producto llegará a las sucursales Starbucks de todo Estados Unidos el 13 de julio.

La empresa limitará la compra a un máximo de dos unidades por persona, tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital.

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