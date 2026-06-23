Shakira no deja de sorprender y lanzará la versión en español de “Dai Dai”

Entre el debut victorioso de Colombia, la actuación estelar de Luis Díaz y los récords que sigue construyendo Lionel Messi, Shakira encontró otro motivo para celebrar. Ahora, es un hecho la llegada de la versión en español de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026.

La artista confirmó que el estreno se realizará este martes 23 de junio durante la transmisión del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del torneo. El anuncio fue compartido a través de sus redes sociales y también en un video difundido por Telemundo, cadena encargada de presentar oficialmente esta nueva adaptación.

“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales… Y, sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a ‘Dai Dai’”, expresó la cantante.

Nueva etapa para “Dai Dai”

La canción, interpretada por Shakira junto a Burna Boy, llegará al público a partir de las 10:00 p.m. del Este de Estados Unidos, coincidiendo con el inicio del segundo compromiso de la selección colombiana. Esta será la tercera versión oficial del sencillo.

El pasado 12 de junio, ambos artistas lanzaron en sus canales oficiales de YouTube una remezcla electrónica desarrollada por la agrupación “Clean Bandit”, ampliando así el alcance de una propuesta musical concebida para acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

“Dai Dai” apuesta por una combinación de ritmos bailables y un mensaje pensado para conectar con distintas culturas. La letra transmite resiliencia, optimismo y sentido de comunidad, valores estrechamente ligados al espíritu de la competición: “Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”, canta Shakira en uno de los versos más destacados del tema.

Durante la presentación de las canciones oficiales, Burna Boy también explicó lo que representa para él formar parte de este proyecto: “La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas”, afirmó el músico. “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”.

La historia que sigue ligada a la pelota

La relación entre Shakira y el fútbol viene construyéndose desde hace más de una década. En 2010, la colombiana alcanzó un éxito histórico con “Waka Waka”, la canción asociada al Mundial de Sudáfrica, que terminó convirtiéndose en uno de los himnos deportivos más reconocidos a nivel internacional.

Desde entonces, su nombre quedó estrechamente vinculado a los grandes escenarios futbolísticos. Ahora, con “Dai Dai”, y de paso, con una versión en español, vuelve a formar parte de una cita mundialista sumando un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por la capacidad de conectar música, emoción y deporte frente a millones de espectadores.

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