Zendaya y Tom Holland sorprenden a creadores de contenido en Barcelona

Se acerca una nueva entrega de la saga de Spider-Man y comienzan a surgir muchas cosas relacionadas con el icónico personaje. Incluso, en una dinámica reciente, Zendaya tuvo a tantos Hombres Araña enfrente que “confundió” a su novio Tom Holland, intérprete del personaje real, y lo “eliminó” accidentalmente.

Zendaya y Holland fueron invitados al canal del youtuber español Ibai Llanos, donde realizaron una dinámica para escoger al mejor Spider-Man. Lo que no sabían era que entre ellos estaba el Hombre Araña original, Tom Holland.

Zendaya “elimina” a Tom Holland

La prueba contó con cinco creadores de contenido que compitieron por ver quién hacía mejor el papel de Spider-Man, sin tener conocimiento de que los primeros actores serían parte de esa especie de audición. Zendaya como jurado y Holland apareciendo súbitamente para sorprenderlos.

En medio del ejercicio para escoger al mejor, apareció Holland luciendo un traje idéntico al de los otros cinco participantes, con su acento británico y fingiendo confundir a Zendaya, quien declaró no saber de quién se trataba el hombre que estaba detrás de ese traje y lo terminó “eliminando” de la competencia. Sin embargo, todo se debía a un plan, para que los creadores se sorprendieran al ver a su ídolo, el intérprete de Spider-Man en vivo.

Fue un momento bastante divertido por lo surreal que pudo parecer y, además, muy especial para los creadores de contenido, quienes evidentemente son fieles seguidores de la saga donde el héroe es un hombre arácnido.

¿Cuándo se estrena Spiderman: Brand New Day?

En esta nueva entrega, que será estrenada el 29 de julio, Peter Parker se enfrenta a una nueva realidad que le termina afectando sus poderes tras verse completamente solo, y la consecuencia es perder un poco el control de sus poderes.

Además, deberá medirse contra varios villanos, incluyendo Hulk y una nueva amenaza invisible que le afecta a toda la ciudad, menos a él, y debe descubrir qué es para salvar la vida de todos. Su identidad será revelada.

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