Pastor hispano abusó de varios menores en Nueva York: confesó que encontraba a las víctimas en la “iglesia”

José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ).

Sáez, de 30 años, padre de tres hijos y ex pastor de la Iglesia Cristiana “Alumbrando El Camino” en Brentwood (Long Island), cumplirá una condena de 17 años y medio de prisión tras declararse culpable de explotación sexual de un menor, según un comunicado del DOJ.

Una investigación reveló que el acusado se comunicaba con varios menores a través de Internet y los coaccionaba para que crearan imágenes y videos sexualmente explícitos de sí mismos y se los enviaran. También obligó a una víctima a realizar actos sexuales con él en un parque público de Long Island, según los fiscales.

En un momento dado, en agosto de 2023 Sáez llegó a mantener conversaciones con un agente encubierto que se hacía pasar por menor de edad. Durante dichas charlas admitió haber abusado sexualmente de un niño pequeño y confesó que su “punto débil” era abusar de niños de entre 11 y 15 años, reportó PIX11 News.

Admitió que encontraba a las víctimas en la “iglesia”, según los documentos judiciales. Tras hablar con el agente encubierto se llevó a cabo un registro en el que agentes del FBI incautaron material de pornografía infantil en posesión del acusado; parte de este material había sido solicitado a menores. Luego confesó a las autoridades que había incitado a al menos un menor a producir pornografía infantil y a enviársela.

Sáez fue detenido en septienbre de 2023 y se declaró culpable en marzo de 2025. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre casos de explotación sexual por parte del acusado que se comunique con el FBI a través de tips.fbi.gov o llamando al (212) 384-1000.

En un caso parecido, el mes pasado Tajul Islam, líder religioso en Queens (NYC), fue arrestado como sospechoso de haber abusado sexualmente de dos niñas de 10 años dentro de su mezquita y los investigadores sospechan que podría haber más víctimas.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

También el FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, ex entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente a adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

En marzo de este año Joseph Martínez, maestro de astronomía, fue sentenciado 27 años después de la violación y muerte de la niña Minerliz Soriano en El Bronx (NYC). Previamente Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue arrestado en su hogar en Brooklyn después de que una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia llevara al FBI a descubrir una memoria USB que contenía pornografía infantil.

También ese mes Anthony E. Morrison fue arrestado y acusado en Albany (NY) como sospechoso de promover un acto sexual infantil y por poseer material de esa naturaleza. Previamente Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

En febrero dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En enero de ese año un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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