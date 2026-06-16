Cartero USPS abusó de 2 menores: acusación en Nueva York

Jenry Buestan Gutama, empleado del Servicio Postal (USPS), fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY).

El sospechoso es un joven de 23 años residente de Moriches. “Las acusaciones contra este individuo son profundamente inquietantes”, declaró el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. “Agradecemos a las víctimas que valientemente dieron un paso al frente, así como al Departamento de Policía de East Hampton Town por su rápida actuación para llevar a este acusado ante la justicia”.

Según la investigación, el pasado 11 de mayo Buestan trabajaba como empleado del Servicio Postal cuando presuntamente pasó junto a una menor de 15 años que regresaba caminando de la escuela. El sospechoso, quien conocía a la víctima, presuntamente le ofreció llevarla a comprar comida. En lugar de hacer eso supuestamente condujo hasta una calle sin salida, estacionó el vehículo e impidió que ella saliera. Sujetó a la menor por las muñecas, la llevó hacia la parte trasera del camión postal y la agredió sexualmente.

La víctima regresó caminando a su escuela y posteriormente denunció el incidente. El 15 de mayo de 2026, Buestan fue detenido por el Departamento de Policía (DOJ). Tras la cobertura de los medios locales sobre el arresto una conocida de la familia -que ahora tiene 19 años- se puso en contacto con la policía y denunció que, cuando ella tenía 15 años, Buestan presuntamente la agredió sexualmente en su automóvil tras estacionarse cerca de su casa.

El 10 de junio Buestan compareció ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, para la lectura de los cargos formales, que incluyen: violación, abuso sexual, conducta sexual inapropiada y poner en peligro el bienestar de un menor.

Buestan Gutama deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 17 de julio y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión si es condenado por el cargo más grave. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar a fines de mayo una joven de 25 años fue violada y golpeada en las inmediaciones de un cementerio en Queens (NYC) durante una agresión que se prolongó durante horas.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

También este mes una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del Metro de Nueva York en Queens y la policía está pidiendo la ayuda del público para ubicar al joven sospechoso. Además Agustín Díaz se declaró culpable de violar y agredir sexualmente a varias hispanas inmigrantes que no hablaban inglés, según documentos judiciales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan (NYC).

En abril Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En julio del año pasado Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales

En enero de 2024 un hispano superintendente de un edificio del Distrito Flatiron en Manhattan fue acusado de una serie de cargos alegando que sometió a una mujer paraguaya indocumentada, madre soltera de una niña con necesidades especiales, en un ciclo de años de abuso sexual, golpizas y chantaje para evitar que escapara.

En agosto Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan.

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