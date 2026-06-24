Latino causó hemorragia cerebral en paliza a empleado de bodega en Queens, Nueva York: se declaró culpable

Osvel Díaz se declaró culpable de intento de homicidio y otros delitos por la brutal golpiza propinada a un trabajador de 62 años en una bodega en Woodside, Queens (NYC) en 2024.

El acusado golpeó a la víctima hasta dejarla inconsciente y continuó agrediéndola mientras yacía en el suelo del local, según la evidencia.

“Se trató de una agresión violenta y sin sentido contra un trabajador de un establecimiento comercial que estuvo a punto de costarle la vida a este hombre de 62 años. Osvel Díaz golpeó y pateó repetidamente a Abdul Alshawish, provocándole una hemorragia cerebral, fracturas faciales, la fractura de la cavidad ocular y una serie de otras lesiones. Trágicamente, debido a las acciones de este acusado, Alshawish deberá vivir el resto de su vida con una lesión cerebral traumática y deficiencias cognitivas. Nuestros pensamientos están con la víctima mientras continúa recuperándose de sus graves heridas”, declaró la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

Díaz, de 31 años y residente de Forest Hills, se declaró culpable el lunes 22 ante el juez John Zoll, de la Corte Suprema de Queens, de los cargos de intento de homicidio, agresión, hurto menor y posesión ilegal de un arma. Se dictará sentencia contra el acusado el 29 de junio, imponiéndole una pena de 19 años de prisión.

Según los cargos y la investigación, la noche del 17 de junio de 2024, aproximadamente a las 11:17 p.m., Díaz entró en “Sunnyside Mini Mart”, negocio ubicado en 63-20 Broadway. Allí, él y Alshawish, quien se encontraba frente al mostrador, chocaron accidentalmente.

Segundos después, Díaz comenzó a golpear repetidamente a Alshawish en la cabeza. Lo derribó y continuó golpeándolo y pateándolo reiteradamente en la cabeza, el rostro y el cuerpo. Mientras el trabajador aún estaba en el suelo, Díaz le propinó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. Prosiguió con la agresión asestando múltiples patadas en la cabeza y el rostro de Alshawish.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde recibió tratamiento por una hemorragia cerebral, fracturas faciales, disyunción craneofacial, rotura de dientes y fracturas en la cavidad ocular, la nariz y los senos paranasales. Posteriormente fue sometido a varias cirugías y se le diagnosticó una lesión cerebral traumática moderada y deficiencias cognitivas. Díaz fue detenido el 26 de junio de 2024 en Forest Hills.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En mayo una bala perdida disparada frente a una bodega en El Bronx (NYC) rozó la oreja derecha de una niña de 5 años. En abril Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado dentro de una bodega en Brooklyn (NYC).