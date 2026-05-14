Niña de 5 años alcanzada por una bala afuera de bodega: violencia sin freno en calles de Nueva York

Una bala perdida disparada ayer frente a una bodega en El Bronx (NYC) rozó la oreja derecha de una niña de 5 años, según fuentes policiales.

La pequeña sostenía la mano de su madre cuando las balas comenzaron a volar frente al Southern Blvd. Gourmet Deli and Juice Bar, bodega ubicada cerca de Aldus St. en el barrio Longwood, alrededor de las 5:40 p.m. del miércoles. Según los informes, madre e hija quedaron atrapadas en el fuego cruzado mientras grupos rivales de hombres se disparaban mutuamente.

Dentro de la tienda, los empleados se lanzaron al suelo en busca de refugio mientras las balas zumbaban a través del local. Los pistoleros continuaron disparando sin cesar mientras los trabajadores se apresuraban a ponerse a cubierto, describieron las fuentes.

«Me tiré al suelo y me cubrí», relató al Daily News Ricardo Aquino Suárez, empleado de la bodega. «No quería recibir un balazo».

La niña se encontraba en estado de shock mientras los paramédicos la subían a una ambulancia, según Suárez. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Hospital Harlem, donde ingresó en condición estable.

Hasta el momento, no se han producido detenciones. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado una bebé de 7 meses murió a plena luz del día dentro de su coche al ser alcanzada por una bala perdida en Brooklyn (NYC). Días después en ese mismo condado Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado dentro de una bodega.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

