Horror en bodega en Nueva York: adolescente muere baleado

Marquise Byfield, adolescente de 16 años, fue baleado fatalmente durante un altercado ayer dentro de una bodega en Brooklyn (NYC).

Byfield, acababa de entrar al “Livonia Deli & Grocery”, bodega ubicada en Livonia Ave. cerca de Ashford St. en East New York, cuando se vio envuelto en una pelea con otro adolescente alrededor de las 4:15 p.m. del viernes, según relataron al Daily News agentes policiales y el gerente de la tienda, Karrar Obaid.

«Entró el primero, y el segundo entró justo detrás de él; entonces comenzaron a pelear», recordó Obaid, de 35 años. «Yo estaba detrás del mostrador. Cuando escuchamos los disparos, nos tiramos al suelo».

Marquise recibió balazos en el pecho y en la zona de la ingle. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Brookdale University Hospital, donde falleció poco tiempo después.

Según los testigos, se efectuaron al menos dos disparos. Las balas también destrozaron la puerta de cristal de un refrigerador situado detrás de Marquise, quien cayó al suelo justo al lado. «Había sangre por todas partes», comentó Obaid. «La policía escuchó los disparos, entró de inmediato y vio al chico tendido en el suelo. Intentaron comprobar si aún seguía con vida. Pero luego, pasados ​​unos 45 minutos, nos enteramos de que había fallecido».

El autor de los disparos, de quien se cree tiene 15 ó 16 años, logró darse a la fuga antes de que llegara la policía. Las autoridades continuaban buscándolo hoy sábado.

Marquise residía en Brownsville, a aproximadamente una milla del lugar donde fue baleado, precisó la policía. Al menos un testigo señaló que daba la impresión de que la víctima se había refugiado en la bodega en un intento por esconderse de su agresor.

Una vez que los detectives se retiraron, Obaid y sus compañeros cerraron la tienda durante más de ocho horas para limpiar la sangre y reemplazar la puerta de cristal destrozada del refrigerador, relató el gerente. «Me dan pena estos niños y las familias que tienen que protegerlos», dijo el gerente, reflexionando sobre la violencia. «Todo el mundo está enfadado por nada», añadió. «Deberían ser más humildes y más indulgentes».

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.

En Nueva York y Nueva Jersey el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos y más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en este caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En paralelo, a pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El rango de horarios, zonas y edades de las víctimas es amplio: Kaori Patterson Moore, bebé de 7 meses, murió en Brooklyn a plena luz del día el 1 de abril; y Edgar Spence, de 78 años, la noche del jueves 16 en El Bronx. Horas antes, ese mismo día, el quinceañero Jaden Pierre fue brutalmente golpeado y asesinado a tiros a quemarropa en un parque infantil en Queens.

A mediados de este mes Jasiri Emanuel, joven de 21 años, se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

A fines de marzo un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem. Además un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.

Igualmente en marzo Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero. También este ms una balacera dejó un neoyorquino muerto y varios heridos en un restaurante en Union (NJ).