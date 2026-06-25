Google no predijo el terremoto de Venezuela: así funcionó la alerta que llegó segundos antes

Miles de usuarios de Android en Venezuela recibieron una alerta en sus celulares segundos antes de sentir los fuertes terremotos que sacudieron el país. El aviso generó una pregunta inmediata: ¿Google había predicho el sismo?

La respuesta corta es no. Google no predice terremotos. Lo que hace su sistema de alertas sísmicas de Android es detectar las primeras ondas del movimiento y enviar avisos rápidos a personas que todavía no sintieron la sacudida más fuerte.

Según reportes internacionales, muchos usuarios recibieron notificaciones poco antes de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela con apenas segundos de diferencia. El sistema de Android funciona como una red de detección basada en millones de teléfonos móviles.

Cómo funciona la alerta sísmica de Android

El sistema usa el acelerómetro de los teléfonos Android, el sensor que detecta movimiento y orientación. Cuando muchos celulares en una misma zona registran vibraciones compatibles con un sismo, esos datos se envían a los servidores de Google.

Si el sistema confirma que se trata de un terremoto, calcula de forma automática la ubicación aproximada, la intensidad y las zonas que podrían recibir la sacudida. Entonces envía alertas a los usuarios ubicados en áreas de riesgo.

Google explica que cada teléfono Android puede funcionar como un pequeño sismómetro dentro de una red global de detección. La compañía describe esta red como uno de los sistemas móviles de alerta temprana de terremotos más grandes del mundo.

Por qué puede avisar antes de que se sienta el terremoto

La clave está en las ondas sísmicas. Los terremotos generan primero ondas P, que viajan más rápido y suelen causar menos daño. Luego llegan las ondas S y otras ondas más destructivas, que son las que producen la sacudida fuerte.

Si el sistema detecta las primeras ondas y procesa la señal a tiempo, puede enviar una alerta antes de que llegue el movimiento más peligroso a otras zonas. Esa ventaja puede ser de apenas unos segundos, pero alcanza para agacharse, cubrirse, alejarse de una ventana o detener un ascensor.

Associated Press explicó que los sistemas de alerta temprana no predicen terremotos, sino que detectan el inicio del sismo y aprovechan la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas y las comunicaciones digitales.

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Por qué no todos reciben la alerta

El aviso depende de varios factores: tener un teléfono Android compatible, contar con conexión de datos o Wi-Fi, tener activadas las alertas de terremoto y estar en una zona donde el sistema pueda estimar riesgo a tiempo.

También influye la distancia al epicentro. Las personas muy cerca del origen del sismo pueden sentir el movimiento antes de que el sistema tenga margen para enviar la alerta. En cambio, quienes están más lejos pueden recibir algunos segundos de ventaja.

Google señala que las alertas de terremoto pueden llegar segundos antes de la sacudida y que, después del movimiento, el usuario puede tocar la notificación para recibir consejos de seguridad.

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Cómo activar las alertas de terremoto en Android

En muchos dispositivos Android, la función está dentro de los ajustes de seguridad y emergencia. El camino puede variar según el modelo, pero generalmente se puede buscar como Alertas de terremotos o Earthquake Alerts dentro de Configuración.

Google indica que para recibir estas alertas el teléfono necesita tener activada la ubicación y contar con conexión a internet por datos móviles o Wi-Fi. Los usuarios también pueden desactivar la función desde los ajustes del dispositivo.

Qué hacer si llega una alerta

Si el celular muestra una alerta de terremoto, no hay que esperar a sentir el movimiento. La recomendación de seguridad más repetida por organismos de emergencia es: agacharse, cubrirse y sujetarse.

Lo ideal es meterse debajo de una mesa o escritorio resistente, proteger cabeza y cuello, alejarse de ventanas, espejos, muebles altos y objetos que puedan caer. Si la persona está en la calle, debe alejarse de fachadas, cables, postes y muros.

El sistema de Google no evita el terremoto ni reemplaza a las autoridades. Pero en una emergencia, unos segundos pueden ser suficientes para tomar una decisión que reduzca el riesgo.

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