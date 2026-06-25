¿Acné y envejecimiento prematuro? 3 alimentos que los dermatólogos sugieren reducir

El envejecimiento de la piel, los brotes de acné y el exceso de producción de sebo pueden ser síntomas de una alimentación rica en productos que aumentan el riesgo de sufrir afecciones cutáneas. Un experto explica que el azúcar, las harinas refinadas y los lácteos son tres alimentos que empeoran la piel.

El dermatólogo Carlos Morales Raya explica cómo estos alimentos pueden afectar la salud cutánea, ya que hay una estrecha vinculación entre los alimentos que se consumen y las afecciones de la piel.

Un estudio evaluó la relación entre la dieta y el acné, llegando a la conclusión de que comer alimentos que fomenten un índice glucémico elevado, una mayor carga glucémica y una ingesta elevada de carbohidratos tiene un efecto que favorece la aparición de acné, envejecimiento y más.

3 alimentos que debes moderar para cuidar tu piel

Azúcar

El azúcar es un ingrediente que está presente en muchos alimentos camuflado con otros nombres. Crédito: Shutterstock

La evidencia científica es contundente sobre los efectos de las dietas ricas en azúcares: pueden favorecer la inflamación y, por mecanismos hormonales y de glicación, contribuir al empeoramiento del acné y al envejecimiento cutáneo.

Un estudio publicado por PubMed revela que las glándulas sebáceas son un apéndice importante de la piel que reacciona a los niveles de insulina, por lo que “el exceso de glucosa e insulina se relaciona con vías hormonales e inflamatorias implicadas en el acné”.

Morales explica que el azúcar aumenta la inflamación, favorece la aparición de brotes y acelera el envejecimiento. “Ese pequeño brote de granitos que puedes notar cuando te pegas un atracón de dulce no es casualidad”.

Lácteos

Un metaanálisis publicado por PubMed revela que, tras la revisión de 11 estudios en los que participaron más de 70,000 personas, se concluyó que hay una relación directa entre el consumo de leche y el acné.

Por su parte, el experto indica que los lácteos descremados, en algunas personas, pueden aumentar la producción de sebo y favorecer la aparición de brotes de acné.

Productos refinados

El pan blanco, las donas, los bagels y otros panes hechos con harinas refinadas pueden causar picos en los niveles de azúcar en sangre. Crédito: Shutterstock

Los alimentos elaborados con harinas refinadas —como pastas, pan blanco y galletas— aumentan la inflamación y generan picos de insulina que empeoran la piel y la producción de sebo.

Para prevenir el envejecimiento cutáneo, el dermatólogo recomienda reducir el consumo de estos tres alimentos para mejorar la piel en textura, control de sebo y luminosidad.

También advierte que la clave es llevar una dieta sana, rica en verduras con muchos antioxidantes. Esto permitirá que la piel recupere poco a poco su equilibrio. “No se trata de prohibir, sino de controlar lo que comemos”, aclara.

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