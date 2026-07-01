Crema de óxido de zinc: para qué sirve y cuándo conviene usarla

La crema de óxido de zinc es uno de esos productos que muchas familias tienen en casa sin saber del todo para qué sirve. Se vende sin receta en farmacias de Estados Unidos y aparece en pomadas para rozaduras, dermatitis del pañal, irritación por humedad y también en algunos protectores solares minerales.

Su función principal es formar una barrera protectora sobre la piel. Esa capa ayuda a aislar la zona irritada del roce, la humedad, la orina, el sudor o algunos agentes externos. Por eso se usa con frecuencia en bebés, pero también puede ser útil en adultos, especialmente cuando hay piel sensible, rozaduras o irritación en pliegues.

Según los dermatólogos de la Cleveland Clinic, es una “crema, pasta o pomada medicada que ayuda a tratar o prevenir irritaciones leves de la piel, como cortes, quemaduras menores o dermatitis del pañal“.

Para qué sirve la crema de óxido de zinc

El uso más conocido es la dermatitis del pañal, porque protege la piel del contacto constante con la humedad. En adultos, puede usarse en zonas donde la piel se irrita por sudor, fricción o humedad, como muslos, ingles, axilas o debajo del pecho. También se utiliza como protector en personas que usan pañales o ropa absorbente por incontinencia.

Algunos protectores solares también contienen óxido de zinc. En ese caso, no se usa como “crema para rozaduras”, sino como filtro mineral que ayuda a proteger la piel frente a los rayos ultravioleta. La Opinión ya había explicado que los filtros minerales como el óxido de zinc suelen recomendarse para piel sensible o con rosácea porque crean una barrera física sobre la piel.

Puedes ver: Protector solar: ¿Mineral o químico? Derrumbando mitos

¿Sirve para el acné?

En los últimos meses, se viralizó en redes información que promociona los beneficios de usar crema para pañal en la cara o sobre granos. Sin embargo, los médicos advierten que conviene ser prudentes.

El óxido de zinc puede calmar la irritación superficial y ayudar a proteger la barrera cutánea, pero no es un tratamiento aprobado para el acné. Además, muchas cremas para rozaduras contienen ingredientes muy oclusivos, como petrolato, que en algunas pieles grasas pueden tapar poros o empeorar brotes.

Dermatológicamente, no es lo mismo aplicar una pequeña cantidad sobre una zona irritada que cubrir todo el rostro con una pasta espesa.

Si hay acné persistente, doloroso o inflamatorio, lo más seguro es consultar con un dermatólogo y usar tratamientos indicados para esa condición.

Puedes ver: ¿Acné y envejecimiento prematuro? 3 alimentos que los dermatólogos sugieren reducir

Cómo aplicarla correctamente

La crema debe colocarse sobre la piel limpia y seca, en una capa fina o moderada según la indicación del producto. No hace falta frotar demasiado. En irritaciones por humedad, la idea es que quede una película protectora.

En bebés o adultos que usan pañal, suele aplicarse en cada cambio, especialmente antes de dormir o cuando habrá más horas de contacto con humedad. En rozaduras por calor o ejercicio, puede usarse antes de la fricción o después, si la piel ya está irritada.

Cuándo no usarla

No debería aplicarse sobre heridas profundas, quemaduras graves, infecciones abiertas o piel con pus, sangrado importante o dolor intenso. Tampoco conviene usarla cerca de los ojos ni dentro de la boca, la nariz o zonas internas.

Hay que suspenderla y consultar si aparece ardor fuerte, hinchazón, sarpullido que empeora, signos de infección o si la irritación no mejora después de varios días.

Sigue leyendo:

El método perfecto para usar aloe vera en la cara: no creerás cómo luce tu piel

El fenómeno “cosmeticorexia”: cuándo el cuidado de la piel se vuelve una obsesión infantil