“Apariencia irregular”: MTA critica plan de Trump para Penn Station de Nueva York

El presidente de la MTA, Janno Lieber, arremetió contra Andy Byford -el responsable designado por el mandatario Donald Trump para la millonaria renovación de Penn Station en Nueva York– debido a los calificando de “simplemente bizarro” el proceso y empañado por “apariencia de irregularidad”.

Lieber, cuya división Long Island Rail Road (LIRR) es el principal inquilino de la estación de tren propiedad de Amtrak, planteó dudas en una carta dirigida a Byford sobre el costo del proyecto, el proceso mediante el cual las autoridades federales seleccionaron al contratista y la relación entre Trump y su amigo James Dolan, propietario del Madison Square Garden (MSG) y los Knicks. El pasado 8 de junio Trump fue abucheado cuando presenció el 3er partido de las finales NBA desde el palco de Dolan en MSG.

Penn Transformation Partners -una empresa conjunta liderada por Halmar y Skanska- encabeza el proyecto en el terminal de trenes más congestionado de Nueva York, usado por unos 650,000 pasajeros al día. La transformación duraría seis años y comenzaría a finales de 2027. El costo estimado oscila entre los $7,000 y 8,000 millones de dólares. El objetivo es que el gobierno federal financie una gran parte del proyecto, y sus responsables aseguran que las tarifas no aumentarán para cubrir los costos.

El intercambio de declaraciones comenzó el lunes por la mañana, cuando Byford envió una carta a Lieber solicitando al jefe de transporte que firmara un memorando de entendimiento (MOA) para participar en el proceso de diseño. La MTA, cuyo liderazgo en el proyecto de desarrollo de Penn fue asumido por las autoridades federales, se ha negado a firmar dicho documento durante meses, reportó Daily News.

“Le invito nuevamente a firmar el MOA y a participar plenamente, mediante un acuerdo basado en los mismos términos que Amtrak firmó cuando la MTA estaba a cargo del proyecto, hace apenas unos años”, escribió Byford.

En su respuesta del lunes por la noche, Lieber afirmó que recibió la carta sólo después de haber leído sobre ella en la prensa, insinuando que había sido filtrada. “Noticia de última hora, eso no es colaboración, eso es simplemente una maniobra táctica”, escribió irónicamente Lieber a Byford.

“Quizás existan buenas respuestas a todas estas preguntas”, agregó la carta de Lieber. “Tal vez estemos ante una mera apariencia de irregularidad. Pero, en el contexto actual, no debería sorprender que hayamos decidido actuar con cautela”, escribió.

En respuesta, el portavoz de Amtrak, Jason Abrams, reiteró el deseo de la compañía ferroviaria federal de que la MTA se sume al acuerdo para participar en el proceso de diseño en curso. “Estamos comprometidos a mejorar Penn Station en su totalidad para los neoyorquinos, y es lamentable que la MTA no parezca compartir este enfoque”.

Byford, Lieber, Hochul y Trump

Byford y Lieber tienen una larga trayectoria profesional conjunta: Lieber se desempeñó como jefe de desarrollo de la MTA durante el mandato de Byford como presidente de New York City Transit. A pesar de los persistentes rumores sobre fricciones entre ambos expertos en transporte, tanto Byford como Lieber han afirmado mantener una buena relación laboral desde que se anunció a Byford como la elección de Trump para el proyecto de Penn en mayo de 2025. Sin embargo, nada de eso se reflejó en este intercambio, el cual podría avivar la desconfianza entre Amtrak y la MTA y, potencialmente, obstaculizar el avance del proyecto.

Un portavoz de la gobernadora Kathy Hochul declaró el martes que el proyecto de Penn Station “es demasiado importante como para no trabajar de manera colaborativa y constructiva con todos los socios”, aunque subrayó la expectativa de que sea transparente y cuente con financiación federal.

“Su liderazgo aseguró el compromiso federal pleno para financiar y llevar a cabo mejoras en un activo que Amtrak ha poseído durante décadas”, declaró Sean Butler, portavoz de la gobernadora. «Ella también ha dejado claro que este proyecto debe beneficiar a todos los usuarios -incluidos cientos de miles de pasajeros del Metro y del LIRR- y desarrollarse de manera transparente”.

En paralelo a los avances del ambicioso proyecto, Trump ha sugerido rebautizar la estación con su nombre, como parte de sus esfuerzos por realzar su legado mediante proyectos de obras públicas que van desde un enorme salón de baile nuevo en la Casa Blanca hasta un arco del triunfo. Sin embargo, por ahora, el nombre grabado en la gran fachada propuesta seguiría siendo «Pennsylvania Station», según las imágenes del proyecto difundidas este mes por Amtrak -propietaria del terminal- y por Penn Transformation Partners, el consorcio de diseño y desarrollo seleccionado para la obra, detalló Associated Press.