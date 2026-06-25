Comidas gratis para niños en Nueva York este verano: quiénes pueden recibir desayunos y almuerzos desde el 29 de junio

Con el fin del ciclo escolar, muchas familias enfrentan el reto de garantizar que los niños continúen teniendo acceso a alimentos saludables durante las vacaciones. Para responder a esa necesidad, la Ciudad de Nueva York pondrá en marcha una nueva edición del programa Free Summer Meals, que ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos para todos los menores de 18 años durante gran parte del verano.

La iniciativa comenzará el lunes 29 de junio y permanecerá disponible hasta el viernes 4 de septiembre de 2026, brindando comidas sin costo en cientos de escuelas públicas, parques, piscinas comunitarias, bibliotecas y otros espacios distribuidos en los 5 condados. El único día en que el servicio no estará disponible será el viernes 3 de julio.

Las autoridades recuerdan que aproximadamente uno de cada 5 niños en la ciudad enfrenta inseguridad alimentaria, por lo que este programa busca asegurar que los estudiantes sigan recibiendo alimentos nutritivos aun cuando las escuelas permanezcan cerradas.

¿Quiénes pueden recibir las comidas gratuitas?

Uno de los principales beneficios del programa es que no existen requisitos para participar. Todos los menores de 18 años o menos pueden acudir a cualquiera de los puntos participantes y recibir sus alimentos sin importar su situación económica.

Las familias tampoco deberán completar formularios ni presentar documentos.

Para acceder al beneficio, únicamente es necesario acudir a alguno de los sitios habilitados durante los horarios establecidos.

Las comidas incluyen opciones balanceadas como leche, frutas, verduras y cereales, con el objetivo de mantener una alimentación saludable durante el receso escolar.

Entre los sitios participantes hay escuelas públicas, parques, centros recreativos y bibliotecas distribuidos por toda la ciudad. Algunos ejemplos son P.S. 020 Anna Silver en el Lower East Side de Manhattan, Queens Library – Flushing, Sunset Park Library en Brooklyn, I.S. 584 en el Bronx y P.S. 018 John G. Whittier en Staten Island.

En varios parques se encontraran los buses que repartirán los alimentos a las familias que los requieran para garantizar una alimentación sana a sus hijos. (Foto: John Minchillo/AP)

Camiones de comida y cómo encontrar el sitio más cercano

Además de los puntos tradicionales, este verano volverán a operar los camiones de Free Summer Meals, que recorrerán parques de los 5 condados para facilitar el acceso a los alimentos.

Los camiones funcionarán de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (ET), mientras que los sábados y domingos atenderán de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. (ET).

Entre las ubicaciones donde estarán disponibles se encuentran Sara D. Roosevelt Park en Manhattan, Prospect Park en Brooklyn, Haffen Park en el Bronx, Flushing Meadows Corona Park en Queens y Clove Lakes Park en Staten Island.

Las familias que no sepan cuál es el punto de distribución más cercano pueden localizarlo de distintas maneras. Es posible enviar un mensaje de texto con la palabra FOOD o COMIDA al 304-304, llamar al 311 o comunicarse al 877-8-HAMBRE (877-842-6273).

También pueden consultar el buscador oficial de NYC SchoolFood, donde se actualizan las ubicaciones participantes y los horarios de servicio.

El programa no se limita únicamente a NYC. En Nueva Jersey también habrá sitios de Summer Meals en distintos condados, incluyendo Bergen, Essex, Hudson y Morris. Las familias del estado vecino pueden localizar el centro más cercano enviando un mensaje de texto con las palabras “Summer Meals” al 914-342-7744, llamando al 1-866-3-HUNGRY en inglés o al 1-877-8-HAMBRE en español, además de consultar el buscador nacional del programa.

Con esta iniciativa, miles de niños podrán continuar recibiendo alimentos nutritivos durante las vacaciones escolares sin que las familias tengan que realizar trámites o demostrar ingresos. Las autoridades invitan a aprovechar este servicio gratuito durante todo el verano y recuerdan que cualquier menor de 18 años puede acudir al sitio participante que le resulte más conveniente.

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