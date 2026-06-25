Dunkin’ celebra el 4 de julio con su nuevo menú y exclusiva Eagle Cup

Dunkin’ acaba de lanzar una nueva colección para celebrar los 250 años de Estados Unidos que incluye Refreshers, limonadas, bebidas Dunkin’ Zero y creaciones de café inspiradas en el 4 de julio, además de un vaso de vidrio tridimensional en forma de águila.

Anthony Edpter, vicepresidente de innovación de menú de Dunkin’, destacó que la nueva colección está inspirada “en las tradiciones del 4 de julio; hemos creado una gama de bebidas, productos de panadería y el vaso coleccionable Eagle Cup que hacen que cada visita a Dunkin’ sea un poco más festiva y cada sorbo una celebración”.

Una nueva colección de bebidas para el 4 de julio

La colección de bebidas inspiradas en la Independencia de Estados Unidos incluye sabores nostálgicos, coloridos aderezos en rojo, azul y blanco, y toques irresistibles:

Refresco de ponche de frutas: Una bebida elaborada con el ingrediente estrella, la cereza negra , y un toque de piña rosa mezclada con limonada.

Una bebida elaborada con el ingrediente estrella, la , y un toque de mezclada con limonada. Té de melocotón y mora Dunkin’ Zero: Para los que prefieren las bebidas sin azúcar y con un toque de energía extra, Dunkin’ ofrece una combinación de melocotón y mora mezclados con té negro .

Para los que prefieren las y con un toque de energía extra, Dunkin’ ofrece una combinación de melocotón y mora mezclados con . Limonada Starlight: Esta limonada se sirve por capas con sabores de Freeze Pop y trozos de pitahaya .

Esta limonada se sirve por capas con sabores de y trozos de . Limonada Freeze Pop: Para los amantes de los sabores fuertes, esta limonada ácida y refrescante está inspirada en los clásicos polos helados de verano.

Para los amantes de los sabores fuertes, esta limonada ácida y refrescante está inspirada en los clásicos polos helados de verano. Refresco Cherrylicious Daydream: Una mezcla de sabores de cereza negra con leche de avena , coronada con espuma fría dulce y chispas patrióticas.

Una mezcla de sabores de cereza negra con , coronada con espuma fría dulce y chispas patrióticas. Dunkalatte de mantequilla de maní: Una combinación de espresso y leche con café con un toque de mantequilla de maní .

Una combinación de espresso y leche con café con un toque de . Café helado con antojo de galleta: En pleno verano, el café helado llega con un toque de crema y remolinos de sabor a galleta de chocolate como una opción muy refrescante.

En pleno verano, el llega con un toque de crema y remolinos de sabor a como una opción muy refrescante. OREO & PB Coffee Chiller: Una bebida frozen de café con un toque de mantequilla de maní, combinada con trozos de galleta OREO y coronada con una cubierta de nata montada, sirope de moca y más migas de galleta OREO.

Una bebida frozen de café con un toque de mantequilla de maní, combinada con trozos de y coronada con una cubierta de nata montada, sirope de moca y más migas de galleta OREO. Strawberry Sparkler Cloud Latte: Un café con leche elaborado con sirope de vainilla sin azúcar y coronado con espuma fría con sabor a fresa y virutas patrióticas.

Un café con leche elaborado con sirope de y coronado con espuma fría con sabor a fresa y virutas patrióticas. Espresso batido con vainilla: Una opción sin azúcar elaborada con espresso batido con leche de avena y sabor a vainilla sin azúcar.

Una opción elaborada con espresso batido con y sabor a vainilla sin azúcar. Dazzleberry Coolatta: Una bebida festiva de Coolatta de frambuesa azul con espuma fría de malvavisco vertida en el vaso, coronada con crema batida y chispas patrióticas.

Eagle Cup edición limitada

El nuevo Eagle Cup de vidrio tridimensional estará disponible por $10.99 e incluye una bebida mediana gratis y descuentos exclusivos por 30 días. Crédito: Dunkin | Cortesía

Para celebrar los 250 años, Dunkin’ lanzó la Eagle Cup a partir del 29 de junio. Este artículo de colección estará disponible oficialmente en los restaurantes de todo el país.

Este vaso de vidrio tiene un precio de venta al público de $10.99 e incluye el derecho a una bebida mediana gratis. Además, viene con un código promocional único en su interior que permite obtener bebidas medianas Refresher o Dunkin’ Zero por $3 durante 30 días.

La variedad de bebidas se puede combinar con productos horneados como la dona Rocket Pop, que cuenta con un diseño de estrella rellena de sabor a Rocket Pop, glaseado azul y chispas de colores.

Otra opción es la dona de barras y estrellas, con un glaseado azul y chispas festivas rojas, blancas y azules, así como los populares MUNCHKINS o agujeros de donas con motivos patrióticos.

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