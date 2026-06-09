Dunkin’ regala 1 millón de bebidas Medium Refresher hasta el 9 de junio

Dunkin’ regalará un millón de bebidas Medium Refresher gratis hasta este martes 9 de junio a los miembros de Dunkin’ Rewards con la activación del código HIBARBIEHIDUNKIN en la aplicación.

Luego del lanzamiento de las bebidas rosa de la temporada en colaboración con Barbie®, Dunkin’ anunció que durante el 8 y 9 de junio estarán disponibles 1,000,000 de bebidas Medium Refresher gratis en sabores como fresa y pitahaya, mango y piña, piña rosa y más.

La promoción está disponible solo para los miembros del programa de recompensas con un límite de uno por cliente, y los sabores están sujetos a la disponibilidad de cada local.

Recordemos que el menú rosa de Barbie® incluye el nuevo Pink Pineapple Refresher y el Pink Daydream Refreshers, coronados con espuma fría de fresa rosa Barbie.

Cómo canjear tu Refresher gratis en la app de Dunkin’

Si no eres miembro de Dunkin’ Rewards, regístrate en el programa. Ingresa a la aplicación de Dunkin’. Introduce el código promocional HIBARBIEHIDUNKIN. Luego de ingresar el código, tendrás un certificado para un Medium Refresher gratuito que será válido por tres días.

Las 5 combinaciones tropicales con espuma fría de fresa

Refresco de Piña Rosa: una combinación de piña, frambuesa e hibisco en una bebida color rosa claro.

una combinación de en una bebida color rosa claro. Refrescante Ultimate Pink Daydream: con la piña como protagonista, esta bebida lleva leche de avena y espuma fría de fresa rosa Barbie .

con la piña como protagonista, esta bebida lleva y . Refresco Doble Fresa Daydream: una combinación de sabores de fresa, pitahaya y leche de avena , coronado con espuma fría de fresa rosa Barbie .

una combinación de sabores de , coronado con . Refresco Pink Mango Daydream: los sabores tropicales de mango y piña combinados con leche de avena y coronado con espuma fría de fresa rosa Barbie .

los sabores tropicales de combinados con y coronado con . Refresco Pink Cherry Daydream: esta bebida mezcla cereza negra con leche de avena y capas de espuma fría de fresa rosa Barbie.

Esta promoción llega luego de que a mediados de mayo Dunkin’ regaló un millón de cafés, y la semana pasada un tote bag y donas por el Día de la Dona; son solo algunas de las sorpresas que la cadena tiene preparadas para sus clientes durante todo el verano.

Con la llegada del verano y el inicio del Mundial de futbol, las principales cadenas de comida rápida han anunciado ofertas en EE.UU. para impulsar las ventas y ofrecer opciones a los clientes.

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