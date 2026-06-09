Dunkin’ regala 1 millón de bebidas Medium Refresher hasta el 9 de junio
Dunkin' regala un millón de refrescos gratis con su nueva línea Barbie®. Descubre el código promocional para canjear tu bebida rosa mediana hoy mismo
Dunkin’ regalará un millón de bebidas Medium Refresher gratis hasta este martes 9 de junio a los miembros de Dunkin’ Rewards con la activación del código HIBARBIEHIDUNKIN en la aplicación.
Luego del lanzamiento de las bebidas rosa de la temporada en colaboración con Barbie®, Dunkin’ anunció que durante el 8 y 9 de junio estarán disponibles 1,000,000 de bebidas Medium Refresher gratis en sabores como fresa y pitahaya, mango y piña, piña rosa y más.
La promoción está disponible solo para los miembros del programa de recompensas con un límite de uno por cliente, y los sabores están sujetos a la disponibilidad de cada local.
Recordemos que el menú rosa de Barbie® incluye el nuevo Pink Pineapple Refresher y el Pink Daydream Refreshers, coronados con espuma fría de fresa rosa Barbie.
Cómo canjear tu Refresher gratis en la app de Dunkin’
- Si no eres miembro de Dunkin’ Rewards, regístrate en el programa.
- Ingresa a la aplicación de Dunkin’.
- Introduce el código promocional HIBARBIEHIDUNKIN.
- Luego de ingresar el código, tendrás un certificado para un Medium Refresher gratuito que será válido por tres días.
Las 5 combinaciones tropicales con espuma fría de fresa
- Refresco de Piña Rosa: una combinación de piña, frambuesa e hibisco en una bebida color rosa claro.
- Refrescante Ultimate Pink Daydream: con la piña como protagonista, esta bebida lleva leche de avena y espuma fría de fresa rosa Barbie.
- Refresco Doble Fresa Daydream: una combinación de sabores de fresa, pitahaya y leche de avena, coronado con espuma fría de fresa rosa Barbie.
- Refresco Pink Mango Daydream: los sabores tropicales de mango y piña combinados con leche de avena y coronado con espuma fría de fresa rosa Barbie.
- Refresco Pink Cherry Daydream: esta bebida mezcla cereza negra con leche de avena y capas de espuma fría de fresa rosa Barbie.
Esta promoción llega luego de que a mediados de mayo Dunkin’ regaló un millón de cafés, y la semana pasada un tote bag y donas por el Día de la Dona; son solo algunas de las sorpresas que la cadena tiene preparadas para sus clientes durante todo el verano.
Con la llegada del verano y el inicio del Mundial de futbol, las principales cadenas de comida rápida han anunciado ofertas en EE.UU. para impulsar las ventas y ofrecer opciones a los clientes.
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