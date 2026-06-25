El último refugio de James Van Der Beek: actuar le aliviaba el dolor

Actuar le ofrecía a James Van Der Beek un espacio lejos de aquello que atravesaba en privado. Esa fue una de las confidencias que el actor compartió con Caroline Dries mientras filmaba “Elle”, la precuela de “Legally Blonde” que marcará su última aparición en pantalla.

Esto fue mencionado durante el estreno de la serie en Nueva York, realizado el martes 23 de junio. Antes de la proyección de los dos primeros episodios, la coproductora ejecutiva habló sobre el paso de Van Der Beek por el rodaje, meses antes de su muerte en febrero a los 48 años, tras haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3.

“James me dijo que actuar le permitía ser otra persona y olvidarse del dolor que sentía”, expresó Dries. La productora añadió que, incluso cuando las cámaras estaban apagadas, el recordado protagonista de “Dawson’s Creek” se mostraba animado y feliz.

El personaje que le dio una pausa

Van Der Beek interpretó a Dean Wilson, un aspirante a alcalde dentro de la historia. Dries sostuvo que el actor “asumió y elevó sin esfuerzo” el personaje, mientras que en una entrevista con PEOPLE profundizó en el vínculo que construyeron durante la producción.

“James nos dijo: ‘Cuando actúo, me olvido de todo lo que estoy pasando a nivel personal, me convierto en otra persona y puedo simplemente desconectarme de esa parte de mi vida’”, relató la productora, quien definió como “un gran privilegio” acompañarlo en esa etapa.

Laura Kittrell, también coproductora ejecutiva, explicó que pensaron en Van Der Beek desde el origen del personaje: “Cuando estábamos ideando ese personaje, siempre pensamos que sería muy divertido contar con alguien que realmente diera la sensación de ser un ‘retro de los 90’”, comentó a PEOPLE.

La productora recordó además que el actor era “tan divertido y estaba tan dispuesto a todo, y tenía una energía tan buena y una actitud tan positiva en el set”.

Sus hijas también fueron parte del rodaje

Las hijas que Van Der Beek tuvo con su esposa, Kimberly, visitaron el set y se convirtieron en una presencia querida para el equipo. Dries recordó que el intérprete se sentaba con ellas en sillas plegables de plástico dentro del “video village”, compartía historias y mantenía un trato amable con todos.

Kittrell aseguró que fue “realmente especial” verlo como padre: “En un momento de la temporada en el que empiezas a sentirte cansado, con jornadas largas, tener a (sus hijas) cerca, tan positivas, tan comprometidas y curiosas por todo, fue muy divertido”, señaló.

En “Elle”, Lexi Minetree interpreta a Elle Woods, el personaje que Reese Witherspoon llevó al cine en “Legally Blonde” en 2001. La serie se ubica en 1995 y seguirá a la joven durante su etapa escolar. Su estreno será el 1 de julio en Prime Video.

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