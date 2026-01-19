Muestran fotos de la mansión ecuestre de Kendall Jenner en Montecito

En verano del año pasado, se informó que la supermodelo Kendall Jenner había pagado $23 millones de dólares por una propiedad ecuestre en Montecito, California. Por los momentos, la modelo ha mostrado pocos detalles en sus redes sociales y ahora también se han compartido fotos que muestran algunos detalles de la propiedad.

Al mismo tiempo que compraba esta nueva propiedad, Jenner invirtió tiempo y dinero en construir otra propiedad en California, la cual presumió hace poco en la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Aunque dice que la mansión que construyó desde cero la hizo pensando en compartirla con su familia y amigos, parece ser que la propiedad de Montecito se está convirtiendo en un refugio para ella, en el que puede relajarse y montar a caballo, una actividad que practica desde niña.

“Soy una chica de caballos, literalmente. Crecí montando a caballo”, dijo en una entrevista para ‘The Cut’ en 2019. Su primer caballo se lo regalaron cuando tenía 12 años.

Igualmente, está compartiendo la propiedad con su familia, pues en verano del 2025 se dijo que había celebrado allí el cumpleaños número 28 de su hermana Kylie Jenner.

Además de las extensas áreas verdes ideales para recorrer a caballo, la propiedad tiene una casa principal de 15,000 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Todo parece indicar que compró la propiedad completamente lista para mudarse, pues no se ha informado que haya tenido que desarrollar un proyecto de reformar en el lugar.

Aunque no se ha dicho más sobre el tema, inicialmente se dijo que esta propiedad de Montecito había pertenecido en el pasado a la comediante Ellen DeGeneres y no sería una locura, pues DeGeneres ha sido duela de muchas mansiones en esa comunidad.

