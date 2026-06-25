M&M’s eliminará dos de sus colores en nueva versión sin colorantes artificiales

M&M’s se prepara para lanzar una versión sin colorantes artificiales como parte de los cambios impulsados en la industria alimentaria de Estados Unidos. Sin embargo, la nueva presentación llegará con una diferencia notable: desaparecerán dos de los colores más conocidos de estos chocolates recubiertos.

La empresa explicó que los M&M’s elaborados únicamente con colorantes naturales estarán disponibles a partir de agosto, aunque inicialmente prescindirán de los colores azul y café.

Los M&M’s azules y cafés desaparecerán temporalmente

La razón principal es técnica y económica. Según la información publicada, Mars intentó sustituir el colorante azul artificial por uno elaborado con espirulina, un pigmento natural obtenido de algas.

No obstante, el proceso resultó demasiado costoso para producirse a gran escala.

Además, durante las pruebas, el colorante elaborado con espirulina provocó acumulación de residuos en la maquinaria industrial, lo que podría generar problemas operativos e incluso riesgos de seguridad alimentaria, como la aparición de moho.

La empresa explicó que el color azul también forma parte de la mezcla utilizada para producir el tono café, por lo que ambos colores tuvieron que ser retirados de la nueva versión.

En cambio, otros colores pudieron sustituirse con ingredientes naturales como remolacha y cúrcuma, por lo que permanecerán en el producto.

La meta es recuperar todos los colores en 2028

Mars informó que trabaja para que toda la gama de colores pueda producirse con ingredientes naturales antes de 2028.

Mientras tanto, los consumidores que prefieran los tradicionales M&M’s azules y cafés todavía podrán adquirir la versión original con colorantes artificiales, ya que continuará vendiéndose por ahora.

La compañía espera que las mejoras en sus líneas de producción permitan fabricar colorantes naturales a base de espirulina sin los problemas detectados durante las pruebas.

No es el único dulce que cambia su receta

Los M&M’s forman parte de una tendencia más amplia dentro de la industria alimentaria para eliminar colorantes artificiales.

Otros productos también han tenido que modificar sus fórmulas después de que el año pasado varios colorantes sintéticos fueran incluidos en la lista de ingredientes prohibidos, entre ellos Green No. 3, Red No. 40, Yellow No. 5, Yellow No. 6, Blue No. 1 y Blue No. 2.

Entre los productos que ya realizan ajustes se encuentran Skittles, Flamin’ Hot Cheetos, la línea NKD de Doritos y Mountain Dew Baja Blast.

Llegarán a Amazon en agosto

Los nuevos M&M’s sin colorantes artificiales estarán disponibles en Amazon a partir de agosto.

Por ahora, la empresa no ha confirmado cuándo sustituirán completamente a la versión tradicional, aunque señaló que espera reincorporar los colores azul y café con pigmentos naturales una vez que concluya la modernización de sus procesos de producción.

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