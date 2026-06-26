Alerta de salud pública por pechugas de pollo con etiquetado incorrecto en Kroger

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una alerta de salud pública para un lote de pechuga de pollo cruda sin hueso distribuida en Kroger y Fred Meyer en nueve estados de Estados Unidos, debido a un etiquetado incorrecto y alérgenos no declarados.

El producto contiene huevo, un alérgeno conocido que no se declara en la etiqueta. No se solicitó una retirada del mercado porque el producto ya no está disponible para la venta directa al público.

Un empleado de una tienda minorista descubrió el error de doble etiquetado: la etiqueta correcta estaba colocada en la parte frontal del producto, mientras que otra que omitía el huevo como ingrediente estaba en la parte posterior. Tras el hallazgo, se notificó a la fábrica y esta, a su vez, reportó la situación al FSIS.

Cómo identificar el producto

Lote bajo la lupa: El FSIS emitió una alerta para las pechugas de pollo Private Selection distribuidas en Kroger y Fred Meyer por riesgo de alérgenos Crédito: FSIS | Cortesía

El producto sujeto a esta alerta es la pechuga de pollo deshuesada con miel y mostaza Dijon, producido el 2 de junio de 2026, con una fecha de consumo preferente del 28 de junio de 2026. Los lotes se distribuyeron en tiendas de Alabama, Alaska, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Oregón y Washington.

Para verificar si tienes este producto en casa, revisa los siguientes detalles en el empaque:

Nombre en el empaque: “PRIVATE SELECTION Pechugas de pollo deshuesadas y sin piel con carne de costilla y miel Dijon” (presentación de paquetes de 21 onzas envasados al vacío).

“PRIVATE SELECTION Pechugas de pollo deshuesadas y sin piel con carne de costilla y miel Dijon” (presentación de paquetes de 21 onzas envasados al vacío). Número de establecimiento: “P-45288B” impreso en el envase.

“P-45288B” impreso en el envase. Fecha de caducidad: “CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL: 28 DE JUNIO DE 2026”.

“CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL: 28 DE JUNIO DE 2026”. Código de lote: “15326A”.

Hasta la fecha no se han reportado personas afectadas ni reacciones alérgicas por el consumo de este alimento. El FSIS no ordenó el retiro formal de los estantes ya que no se encuentra disponible en las tiendas; sin embargo, existe la preocupación de que algunos clientes puedan tener el producto guardado en sus congeladores.

La empresa atenderá consultas y dudas a través del Servicio al Cliente de FW Farms LLC mediante el correo electrónico cs@gwfg.com.

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