Se retiran productos congelados Morningstar Farms en EE.UU. por riesgo de plástico

La empresa Morningstar Farms, con sede en Chicago, anunció el retiro voluntario de dos de sus productos congelados: Morningstar Farms Buffalo Chik’n Nuggets Y Morningstar Farms Hot & Spicy Sausage Patties, por riesgo de contaminación con plástico.

Los alimentos afectados fueron distribuidos para su venta en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica, y tienen fechas de consumo preferente entre el 5 y el 9 de julio de 2027.

Cómo identificar los productos retirados del mercado

La empresa insta a los consumidores a revisar sus congeladores y verificar la información de los dos lotes objeto de esta alerta alimentaria:

MorningStar Farms Buffalo Chik’n Nuggets (10.5 oz) Código UPC: 000 28989 10110 5 Fechas de consumo preferente: 7 de julio de 2027 y 8 de julio de 2027.

MorningStar Farms Hot & Spicy Sausage Patties (8 oz) Código UPC: 000 28989 10094 8 Fechas de consumo preferente: 5 de julio de 2027, 6 de julio de 2027 y 7 de julio de 2027.



A través de un comunicado de prensa, la empresa aclaró que “ningún otro producto de la marca MORNINGSTAR FARMS se ve afectado por esta retirada del mercado”.

Aunque el comunicado es breve y sin mayores detalles, el medio ABC News reseña que un vocero de la empresa indicó: “En MORNINGSTAR FARMS, proteger la seguridad alimentaria y el bienestar de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad. Tan pronto como tuvimos conocimiento de un posible problema, actuamos con rapidez para investigar e identificar cualquier alimento producido que pudiera estar afectado. Hemos abordado el problema y mejorado nuestros procedimientos de control de calidad para evitar que se repita una situación similar en el futuro”.

También se informó que, hasta la fecha, no se han reportado heridos ni incidentes de salud relacionados con el consumo de los productos sujetos a retiro.

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