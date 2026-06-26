John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, se declara culpable de retener información confidencial

NUEVA YORK – John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable este viernes de un cargo de retener información privilegiada durante su gestión en el primer término del republicano.

Bolton, quien ha sido un recurrente crítico del presidente, admitió culpabilidad en una audiencia de lectura de cargos en Greenbelt, Maryland, ante el juez Theodore D. Chuang.

El reporte de la cadena NBC señala que Bolton se enfrenta a una pena de hasta 60 meses de prisión. Bolton acordó pagar $2.25 millones de dólares como parte del convenio La sentencia está pautada para el 28 de octubre próximo.

La información de seguridad nacional de la que Bolton se apropió constaba de una entrada de diario electrónico que compartió con dos miembros de su familia.

El exasesor fue acusado de ocho cargos en octubre pasado. Las imputaciones incluían transmisión de información de defensa nacional más 10 cargos de retención de información de defensa nacional.

En ese momento, Bolton se declaró inocente y enfrentaba una pena de hasta 10 años de prisión más una multa de $250,000 dólares por cada cargo y tres años de libertad condicional.

Este viernes, el acusado se declaró culpable únicamente del cargo 12.

El año pasado, el abogado de Bolton, Abbe Lowell, rechazó que su cliente haya cometido delito.

“Los hechos subyacentes de este caso fueron investigados y resueltos hace años”, citó la referida cadena. “Estos cargos se derivan de fragmentos de los diarios personales del embajador Bolton a lo largo de sus 45 años de carrera: registros no clasificados, compartidos únicamente con su familia inmediata y conocidos por el FBI desde 2021”, añadió Lowell.

Noticia en desarrollo.

Sigue leyendo: