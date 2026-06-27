5 vitaminas que debes tomar después de los 50: son fundamentales

Médicos y nutricionistas recomiendan prestar mayor atención a la alimentación después de los 50 años, ya que suele disminuir la masa muscular y ósea. Además, aumentan las necesidades de ciertos compuestos para la salud del corazón, el cerebro y el sistema nervioso.

En este sentido, expertos destacan los suplementos y vitaminas que son fundamentales: vitamina A, B12, B6, calcio y Omega-3.

En algunos casos, cuando existe una deficiencia comprobada o un mayor riesgo de padecerla, estos medicamentos se vuelven fundamentales. Sin embargo, siempre lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud para verificar si existe alguna carencia.

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5 vitaminas indispensables después de los 50

1. Vitamina D

Desempeña un papel esencial en la absorción del calcio y en el mantenimiento de unos huesos fuertes. Según destaca la compañía Centrum, con el envejecimiento, la piel pierde capacidad para producir vitamina D a partir de la exposición al sol, lo que aumenta el riesgo de presentar niveles bajos.

Una deficiencia prolongada puede favorecer la pérdida de densidad ósea y aumentar el riesgo de fracturas, especialmente en mujeres después de la menopausia y en adultos mayores.

Cuando el médico detecta niveles insuficientes, puede recomendar suplementos junto con una alimentación adecuada y una exposición solar segura.

2. Vitamina B12

Es indispensable para la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Después de los 50 años, muchas personas producen menos ácido en el estómago, lo que dificulta la absorción de esta vitamina presente en alimentos de origen animal como carne, pescado, huevos y lácteos.

La falta de vitamina B12 puede provocar cansancio, anemia, problemas de memoria, hormigueo en manos y pies e incluso alteraciones del equilibrio.

3. Vitamina B6

Participa en numerosos procesos del organismo relacionados con el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. También interviene en la producción de neurotransmisores, el mantenimiento de los nervios y la formación de glóbulos rojos.

Aunque suele obtenerse mediante una alimentación equilibrada, algunas personas mayores pueden presentar un consumo insuficiente o condiciones médicas que dificulten su aprovechamiento.

4. Calcio

Este mineral constituye el principal componente de los huesos y trabaja de manera conjunta con la vitamina D para conservar la densidad ósea.

Cuando el organismo no recibe suficiente calcio, comienza a obtenerlo de los huesos, favoreciendo el desarrollo de osteoporosis y aumentando el riesgo de fracturas.

Leche, yogur, queso, vegetales de hoja verde y algunos alimentos fortificados representan buenas fuentes de este nutriente. En determinados casos, el médico puede indicar suplementos para alcanzar las cantidades recomendadas.

5. Omega-3

Se consideran nutrientes fundamentales después de los 50 años. Diversas investigaciones han mostrado que estos compuestos ayudan a mantener la salud cardiovascular, favorecen el funcionamiento cerebral y contribuyen a reducir algunos procesos inflamatorios del organismo.

Los pescados grasos como el salmón, la sardina y la caballa constituyen algunas de las principales fuentes naturales de omega-3. Cuando la dieta no aporta cantidades suficientes, el especialista puede valorar la conveniencia de utilizar suplementos.

Aunque estos nutrientes adquieren mayor importancia con el paso de los años, los expertos recuerdan que la mejor estrategia sigue siendo mantener una alimentación variada y equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas de calidad y grasas saludables.

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