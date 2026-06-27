EE.UU. entrega 34 vehículos a Sonora para la primera unidad de Policía Estatal Fronteriza

Estados Unidos reforzó su cooperación en materia de seguridad con México al entregar 34 unidades a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora, como parte del apoyo para consolidar la primera unidad estatal de patrulla fronteriza mexicana.

La entrega incluyó 26 camionetas y ocho vehículos todoterreno (ATVs), que serán utilizados para fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en la zona limítrofe entre Sonora y Arizona. La ceremonia se realizó el pasado 25 de junio y fue dada a conocer por Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Estrategia de cooperación

De acuerdo con el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, la donación forma parte de la estrategia de cooperación impulsada por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad compartida y respaldar el desarrollo institucional de sus socios.

Como parte de nuestra sólida cooperación en seguridad con México, los Estados Unidos donaron 26 camionetas patrulla y 8 vehículos todo terreno a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora, la primera unidad estatal de patrulla fronteriza de su tipo en México. Bajo el? pic.twitter.com/4myqE4NEnz — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 26, 2026

El apoyo estadounidense no se limita a la entrega de vehículos. Las autoridades consulares señalaron que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado también ha colaborado en la capacitación, el equipamiento y la institucionalización de la nueva Unidad Fronteriza de Sonora.

Las autoridades indicaron que parte de ese esfuerzo, 60 de los 83 agentes que integran la corporación han recibido entrenamiento conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en los sectores de Tucson y Yuma. Según el consulado, la unidad ya ha obtenido resultados en acciones contra el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el contrabando de armas y otras actividades delictivas que afectan a ambos lados de la frontera.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal de Sonora, Paulina Ocaña Encinas, señaló que el propósito de esta unidad es contribuir a un tránsito más seguro para las personas que cruzan entre Sonora y Arizona.

La funcionaria, citada por El Sol de Hermosillo, explicó que la creación de esta corporación forma parte de los trabajos desarrollados por la Comisión Sonora-Estados Unidos, un mecanismo de cooperación bilateral que este año cumple 67 años de funcionamiento.

Escándalo de gobernador

La entrega del equipo ocurre mientras el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, enfrenta versiones publicadas recientemente por Los Angeles Times, medio que informó que el mandatario estatal estaría bajo investigación por parte del gobierno de Estados Unidos y que incluso le habría sido cancelada la visa.

Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades estadounidenses ni por el gobierno de Sonora.

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