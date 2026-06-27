El Mundial ya mueve millones: turistas gastan 16.7% más en las ciudades sede

El Mundial 2026 en las ciudades sede de EE.UU. ya está generando impacto. Durante las dos primeras semanas del torneo, el gasto de turistas que viajaron a estas 11 ciudades aumentó 16.7%, según un análisis del Bank of America (BofA) Institute basado en transacciones con tarjetas de crédito y débito. El evento, que comenzó el 11 de junio, ya está beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y pequeños negocios en todo el país.

Para millones de hispanos que viven o trabajan en Estados Unidos, el impacto va mucho más allá de los estadios con tribunas llenas. La llegada masiva de aficionados de todo el mundo se está reflejando en más clientes, mayor consumo y nuevas oportunidades para negocios locales que reciben a los aficionados del Mundial, con una derrama económica estimada de $80,100 millones de dólares a nivel global y todavía faltan 3 semanas de competencia.

El gasto se dispara donde más importa

El estudio del BofA Institute analizó transacciones con tarjeta que se registraron en las áreas metropolitanas con estadios sede entre el 10 y el 21 de junio. El resultado fue un incremento en el gasto total de 6.3% interanual. Pero el motor real son los visitantes externos, con un alza de 16.7%, muy por encima del promedio.

“El torneo está marcando un gol temprano para las economías de las ciudades sede”, afirma el reporte Daily Insights del 25 de junio.

$80,100 millones en juego

De acuerdo con un estudio de GoalEconomy en colaboración con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Copa del Mundo 2026 generará $80,100 millones de dólares en producción económica global y atraerá a 6.5 millones de asistentes a los tres países sede: Canadá, EE.UU. y México.

Solo en gasto turístico, el torneo moverá $7,500 millones de dólares internacionalmente, de los cuales $6,400 millones se quedarán en territorio estadounidense, donde se concentran 11 de las 16 sedes. Los sectores que más capturan ese flujo de dinero son:

Alimentos y alojamiento : $2,400 millones en valor agregado

: $2,400 millones en valor agregado Sector inmobiliario : $1,950 millones

: $1,950 millones Comercio minorista: $1,500 millones

Los latinos: la audiencia que más gasta y más viaja para el Mundial

Según el informe de Blue Point Analytix para Airbnb (abril 2026), el 68% de los adultos latinos en EE.UU. siguen el torneo y el 41% realizará un viaje que de otra manera no habría planeado. El 35% anticipa gastar más dinero de lo habitual.

Su forma de viajar también tiene un sello propio: el 56% lo hace con familia extendida y el 64% busca que todos se alojen bajo el mismo techo, lo que impulsa la demanda de rentas completas por encima de los hoteles. El 82% de su presupuesto irá a restaurantes y comida, beneficiando directamente a los negocios hispanos del vecindario.

De acuerdo con Jordi Torres, director general para América del Norte y América Latina de Airbnb, esta comunidad está descentralizando el impacto económico del evento al elegir alojamientos locales y buscar experiencias auténticas.

El mapa del beneficio: ciudades y empleos

Miami lidera la intención de viaje latino con 36% de preferencia, seguida por Los Ángeles (34%) y Nueva York/Nueva Jersey (32%). En Dallas y Houston, las reservaciones de hotel y aéreas alcanzaron niveles récord en las semanas previas a los partidos de la fase de grupos, con visitantes llegando desde destinos más lejanos y con mayor gasto por persona.

En materia de empleo, se estima que el torneo generará el equivalente a 185,000 puestos de tiempo completo en EE.UU., concentrados en hotelería, transporte aéreo y servicios. El retorno social alcanza $4.03 por cada dólar invertido.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto que genera el Mundial en las ciudades sede

¿Cuánto ha subido el gasto en las ciudades sede?

Un 6.3% interanual en total, con los visitantes externos liderando el alza con 16.7%, según Bank of America Institute.

¿Cuánto dinero moverá el Mundial 2026?

$80,100 millones en producción económica global y $7,500 millones en gasto turístico internacional, de acuerdo con GoalEconomy, FIFA y la OMC.

¿Qué ciudades atraen más a los viajeros latinos?

Miami, Los Ángeles y Nueva York/Nueva Jersey, con Miami al frente con 36% de preferencia, según Blue Point Analytix para Airbnb.

¿El impacto continúa después del torneo?

Sí. El efecto de legado turístico alcanza el 65% en los países anfitriones, lo que proyecta un impulso sostenido al consumo durante años tras la final del 19 de julio.

Conclusión

El impacto del Mundial 2026 no terminará cuando suene el silbato final en el MetLife Stadium el 19 de julio. Las ciudades sede están en el centro de una transformación económica que se extenderá por años, y la comunidad hispana, como viajera, consumidora y empresaria, tiene más que ganar que ningún otro segmento. Pero quien no se haya posicionado hoy, verá pasar el dinero desde la banca.

Sigue leyendo:

– Camiseta de México es la más vendida en el Mundial 2026

– Aficionados del Inglaterra-Croacia bebieron más de 45,000 cervezas en bares

– Nueva York regalará 500 entradas para el Mundial 2026 a militares y rescatistas





