Las tiendas donde podrías estar pagando de más sin darte cuenta en EE.UU.

El mismo paquete de arroz, el mismo detergente o la misma marca de refresco pueden costar hasta 30% más dependiendo de la tienda donde los compres. Estudios recientes de Consumer Reports, Numerator y Circana revelan que elegir correctamente el lugar para hacer el supermercado puede representar un ahorro de cientos de dólares al año para las familias en Estados Unidos, en un contexto donde el costo de vida sigue presionando el presupuesto.

La diferencia no siempre está en la marca, sino en el lugar de compra. Muchos consumidores pagan de más por comprar sus productos cotidianos en tiendas de conveniencia, farmacias o pequeños comercios por cercanía o costumbre. Esos mismos artículos suelen encontrarse a precios más bajos en supermercados, clubes de precio o cadenas de descuento. Conocer estas diferencias puede influir de manera determinante en el presupuesto semanal de una familia.

En estas tiendas los latinos pagan de más sin saberlo: hasta 30% más caro en el mismo producto

El mismo paquete de arroz, el mismo detergente, la misma marca de refresco: hasta 30% más caro dependiendo de la tienda donde lo compres. Según una nueva investigación de Consumer Reports publicada en mayo de 2026, el lugar donde las personas hacen sus compras, por encima de las marcas que eligen, determina con cuánto dinero llegan para el fin de mes.

En un año en que el 80% de los consumidores hispanos dice que los precios altos hacen que los productos no esenciales sean impagables, según Numerator, este dato tiene consecuencias directas en el presupuesto familiar. El problema no es solo el precio del carrito. Es el hábito.

Millones de consumidores compran en tiendas de conveniencia, bodegas o farmacias por cercanía o costumbre, sin saber que ese mismo producto cuesta hasta el doble comparado con un supermercado o club de precios. El gasto extra se acumula semana a semana hasta llegar a cientos de dólares al año.

Las tiendas que más te cuestan sin que lo notes

Consumer Reports comparó precios en múltiples cadenas en mayo de 2026 y encontró que las tiendas de conveniencia, incluyendo las versiones de barrio de cadenas grandes, cobran en promedio entre un 21% y un 30% más por los mismos productos que sus sucursales de supermercado.

Las farmacias como CVS o Walgreens, donde muchas familias compran alimentos y artículos del hogar, también tienen precios notablemente más altos que los supermercados en categorías como bebidas, conservas y productos de limpieza. Para ahorrar, Consumer Reports recomienda usarlas solo cuando hay promociones específicas debajo del “precio de compra” previamente establecido.

En contraste, los clubes de precio como Costco y BJ’s salieron como las opciones más económicas del análisis, con precios aproximadamente 20% menores que Walmart en categorías de despensa básica.

Lo que dicen los datos sobre los hábitos de compra de los hispanos

Los hispanos son la fuerza compradora más dinámica del país: representan el 15% del gasto total de consumo en EE.UU. y generan más de $180,000 millones en compras de productos de consumo empacado al año, de acuerdo con el reporte Parte I: Conoce al consumidor estadounidense hispano de CPG de Circana, publicado en diciembre de 2025.

Pero esa fuerza está perdiendo impulso. Según Numerator, el gasto por hogar hispano creció apenas 0.8% en 2025, frente al 4.3% de 2024. Y la causa más citada entre los propios consumidores es una sola: los precios altos.

La buena noticia es que muchos ya empezaron a moverse. De acuerdo con Numerator, los hispanos están abandonando las tiendas departamentales y los grandes comercios de autoservicio, y se están mudando a clubes de precio (+0.7% de participación) y supermercados de cadena como Wakefern y Publix (+0.5%). El mercado les está dando la razón.

Lo que puedes hacer hoy para pagar menos

Consumer Reports y Circana coinciden en aplicar estrategias concretas para los compradores hispanos:

Compara por unidad, no por precio total. El precio por onza, por libra o por pieza, que aparece en la etiqueta del estante, revela si el tamaño ‘familiar’ es realmente más barato o solo más grande.

El precio por onza, por libra o por pieza, que aparece en la etiqueta del estante, revela si el tamaño ‘familiar’ es realmente más barato o solo más grande. Las marcas propias ahorran entre 15% y 70%. Consumer Reports encontró que en productos básicos como jugo de naranja, café, queso y yogur, la marca del supermercado puede reducir el costo hasta en 70%, sin disminuir la calidad.

Consumer Reports encontró que en productos básicos como jugo de naranja, café, queso y yogur, la marca del supermercado puede reducir el costo hasta en 70%, sin disminuir la calidad. Los productos al nivel de los ojos cuestan más. Los artículos colocados al centro de la vista del consumidor son generalmente los de mayor margen para la tienda. Buscar arriba y abajo del anaquel puede ayudarte a encontrar la mejor oferta real.

Los artículos colocados al centro de la vista del consumidor son generalmente los de mayor margen para la tienda. Buscar arriba y abajo del anaquel puede ayudarte a encontrar la mejor oferta real. Los “endcaps” no siempre son ofertas. Las exhibiciones al final del pasillo atraen la atención, pero no necesariamente tienen descuento real. Verifica el precio real antes de tomar el producto.

Las exhibiciones al final del pasillo atraen la atención, pero no necesariamente tienen descuento real. Verifica el precio real antes de tomar el producto. Un programa de lealtad bien usado equivale a ahorro real. Las aplicaciones de supermercado ofrecen descuentos digitales que no aparecen en la etiqueta física.

“Ser estratégico sobre dónde compras ciertos artículos puede ayudarte a reducir costos. Intenta conseguir tus productos a granel en clubes de almacén, como artículos de papel o cosas que puedes guardar por mucho tiempo”, recomendó Brian Vines, especialista de Consumer Reports.

Otra clave para ahorrar: cancelar suscripciones que no usas

Los hispanos son 80% más propensos que el resto de los consumidores estadounidenses a cancelar suscripciones de compra como Walmart+ o Amazon Prime, según Numerator. Eso es una señal de inteligencia financiera: si no usas la membresía con suficiente frecuencia, el costo anual supera los beneficios.

En términos prácticos, cancelar una suscripción de $98 al año para usar los cupones digitales gratuitos de tu supermercado habitual puede ayudarte a recuperar esa inversión en el primer mes de uso activo, según estimaciones de Consumer Reports.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre dónde conviene comprar tus productos para el hogar

¿En qué tipo de tienda se paga más sin darse cuenta?

Las tiendas de conveniencia y las farmacias como CVS o Walgreens suelen cobrar entre 21% y 30% más por los mismos productos que un supermercado o club de precio.

¿Costco realmente es más barato?

Sí, según Consumer Reports, los clubes de precio como Costco y BJ’s son aproximadamente 20% más baratos que Walmart en despensa. El ahorro es mayor en artículos de gran volumen como papel, detergente y alimentos no perecederos.

¿Cuánto pueden ahorrar los hispanos cambiando sus hábitos de compra?

Optar por marcas propias del supermercado puede generar ahorros de 15% a 70% en categorías como café, jugo, queso y yogur. Pequeños ajustes pueden convertirse en cientos de dólares al año.

¿Qué dice Numerator sobre el estado económico de los compradores hispanos en 2025?

El 80% de los hispanos dice que los precios altos hacen que los productos no esenciales sean impagables. El 71% cree que la economía ya está en recesión y el 59% espera que su situación financiera empeore en el próximo año.

¿Valen la pena las aplicaciones de lealtad de los supermercados?

Consumer Reports las recomienda para quienes no tienen acceso a muchas opciones cercanas: permiten acceder a descuentos digitales que no están disponibles en la etiqueta física y se combinan con las ofertas semanales normales.

Conclusión

El ahorro real no está en comprar menos, sino en comprar inteligente. Los datos de Circana y Numerator muestran que los hogares hispanos ya están cambiando sus hábitos de compra hacia clubes de precio y marcas propias, llevan ventaja. Los que no lo han hecho siguen pagando, sin saberlo, el costo del hábito y, multiplicado por 52 semanas, puede superar sin problemas los $500 al año.

Sigue leyendo:

– Estas ciudades permiten vivir mejor con $60,000 que Nueva York con $100,000

– La carne de res se vuelve un lujo: Walmart lanza cortes premium mientras los precios suben hasta 19% y no bajarían hasta 2028

– Los 10 estados donde el salario rinde más para las familias hispanas en 2026