Newsom defiende impuesto nacional a multimillonarios tras rechazar medida estatal en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un “impuesto a los multimillonarios” en todo el ámbito nacional, un día después de que la medida estatal sobre el patrimonio a la que se opone se incluyera en la boleta electoral de noviembre.

La contrapropuesta del líder demócrata planteó un tipo impositivo mínimo federal para los estadounidenses con un patrimonio superior a $100 millones de dólares, en vez de un impuesto estatal único del 5% sobre el patrimonio que, de acuerdo con Newsom, podría ser evadido por multimillonarios que podrían abandonar el estado para mudarse a otro.

Newson, quien a inicios de junio dijo que está “considerando postularse a la presidencia”, aseguró que Estados Unidos debería volver a las tasas impositivas corporativas previas a 2017 y cerrar las lagunas legales en el extranjero que permiten a las multinacionales transferir ganancias y pagar menos impuestos. Además, indico que es necesario reformar las normas sobre herencias, informó ABC News.

“En los próximos veinte años, este país experimentará la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de la historia, con un intercambio de aproximadamente 124 billones de dólares. Si no actuamos, esa transferencia de riqueza entre los ultrarricos consolidará una aristocracia estadounidense permanente basada en la herencia”, escribió el gobernador, anunciando su propuesta.

Dicho anuncio se produce un día después de que el impuesto a los multimillonarios de California se incluyera en la boleta electoral de noviembre, luego de haber reunido más del doble de las firmas necesarias.

Mientras, un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios, presentado por el sindicato de trabajadores de la salud SEIU-UHW en respuesta a los recortes radicales en la financiación de la atención médica derivados de la ley del presidente Donald Trump, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, ha enfrentado la oposición de Newsom, el candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, y las principales organizaciones de cabildeo.

“No podemos permitir que una sola organización de defensa, por muy bien intencionada que sea, redacte el código tributario del estado a su antojo”, escribió Newsom, haciendo referencia particularmente al SEIU-UHW.

Asimismo, la medida ha causado un gran gasto por parte de los multimillonarios que se oponen al impuesto. La organización sin fines de lucro Building a Better California, que respalda a comités que promueven dos iniciativas electorales rivales que, de aprobarse, anularían la iniciativa del impuesto a los multimillonarios, ha recaudado más de $118 millones de dólares, de los cuales $80 millones provienen del cofundador de Google, Sergey Brin.

El gobernador demócrata asegura comprender la “ansiedad que impulsa la propuesta del impuesto a la riqueza en California”, pero que votará contra la propuesta porque alega que la medida destina casi todos los ingresos exclusivamente a los servicios de atención médica financiados por el estado.

Debru Carthan, vicepresidenta de SEIU-UHW, declaró que la coalición que apoya el impuesto no dará marcha atrás.

“El impuesto a los multimillonarios estará en la boleta electoral de noviembre”, señaló Carthan. “Y tenemos la intención de ganar”.

De acuerdo con la medida de California, unos 250 multimillonarios estarían sujetos a impuestos, y la Oficina del Analista Legislativo del estado, un organismo no partidista, asegura que es posible que algunos multimillonarios abandonen el estado.

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