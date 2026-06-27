Puertorriqueños ajustan su bolsillo por la inflación: “Si compraba dos paquetes de carne molida, ahora compro una”

NUEVA YORK – La incertidumbre de los consumidores en Puerto Rico ante el aumento en la inflación se reflejó en una reducción en el gasto promedio mensual de los hogares, reveló la “Radiografía del Consumidor 2026“.

El estudio, que sirvió como base del “MIDA Conference & Food Show” que inició el 25 de junio y se extiende hasta este sábado, arrojó una baja de un 5% o $19 dólares en el gasto para alimentos, mientras que el gasto en productos del hogar se redujo un 14% o a $18.

“Si compraba dos paquetes de carne molida, ahora compro una. Obviamente uno tiene que aguantarse un poco en qué comer, pues bajas las porciones de comida”, expresó uno de los puertorriqueños que participó del estudio.

El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, explicó que esta reducción estaría vinculada a la “psicología de la incertidumbre que sufre el consumidor” en respuesta a la alta inflación de manera prologada.

Al recibir constantemente noticias relacionadas con guerras, aranceles, reducción de fondos federales, etc., argumentó el vicepresidente, los consumidores cambian su comportamiento.

“Lo que podría provocar una contracción en el gasto, un ahorro preventivo, pues el consumidor no sabe si los precios seguirán subiendo, si habrá escasez o si la situación derivará en una recesión con despidos”, planteó Reyes Alfonso durante una presentación de la investigación a la prensa.

El sondeo también concluyó que el 45% de los encuestados en el estudio reportó ingresos menores a los $20,000 anuales y, casi una cuarta parte de los encuestados, ingresos de $10,000 anuales o menos.

“El promedio de gasto de alimentos en Estados Unidos es de un 8.1% del ingreso, mientras que en Puerto Rico es el 12.7%”, precisó el presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, Richard Valdés.

El portavoz mencionó que más del 61% de los ingresos del presupuesto total de los encuestados se dividen en tres partidas: transportación, hipoteca/alquiler, seguido de alimentos y productos del hogar.

Para Félix J. López, miembro del Comité, el comprador de hoy, no solamente está pensando en qué va a adquirir también en cómo sostener su calidad de vida.

“Esto nos demuestra que nuestro agente comprador está constantemente balanceando sus necesidades con su presupuesto”, analizó López.

Preocupación por reducción a fondos del PAN y Medicare

Otro asunto que le preocupa a los compradores boricuas es la posibilidad de cambios o reducciones en las partidas para programas federales como el PAN (Programa de Asistencia Nutricional) y Medicare.

“Sin duda los temas de PAN y Medicare siguen estando muy presentes en la mente del consumidor. Cuando preguntamos sobre posibles cambios o reducciones en estos programas, encontramos, incertidumbre y una clara conciencia de la importancia que tienen para miles de hogares puertorriqueños”, destacó Diana Rodríguez, de Lighthouse Strategies, empresa a la que se le encomendó el informe.

Las mujeres expresaron un mayor nivel de preocupación ante posibles recortes en los referidos programas, equivalente a un 30% de la muestra.

Un 43% de los encuestados en la indagación dijo ser beneficiario del PAN.

A nivel de Puerto Rico, aproximadamente, 1.2 millones de personas reciben fondos del PAN. En cuanto a Medicare, aproximadamente, 670,000 adultos mayores cuentan con esa cobertura. Más del 70% de los inscritos han optado por Medicare Advantage.

Los más vulnerables en el organigrama, a juzgar por los resultados, serían los “baby boomers” o personas entre las edades de 59 a 77 años, ya que el 32% de los encuestados en este grupo expresó que tendría que comprar menos comida o tendrían problemas para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de los “millennials”, entre 28 a 48 años, la mayoría respondió que tendrían que conseguir otro trabajo si no contaran con las ayudas federales.

Consumidores boricuas se guían por los especiales (shoppers)

Los consumidores boricuas actuales planifican más al comprar alimentos, reveló el estudio.

En esa dirección, un 92% de los encuestados dijo que primero verifica los productos que tiene disponible en su casa, en comparación con el 86% que lo hacía en el 2025. Un 73% expresó que se lleva una lista escrita al momento de comprar, mientras que los encuestados que dijeron que planifican las comidas que harán con lo que compren aumentó de un 66% a un 69%.

También incrementó la cantidad de personas que preguntan a los demás miembros de la familia antes de salir a comprar (56%), los que comparan precios en los diferentes supermercados (50%), revisan los ‘shoppers’ (especiales) desde la casa (48%) y verifican las páginas web de los supermercados (43%). El uso de los shoppers para ahorrar en compras en el supermercado alcanzó el 72%.

“Eso es un consumidor extremadamente consciente de cómo administra su presupuesto. Y un dato relevante para el diseño de estrategias: el uso digital sigue creciendo. 4 de cada 10 agente compradores verifican las páginas web de los supermercados antes de hacer su compra”, resaltó López, quien también es gerente de compras de Supermercados Econo.

Puertorriqueños van menos al supermercado

Otro dato relevante es que los consumidores en la isla van menos al supermercado.

El número de personas que hacen compra cuatro veces al mes o más se redujo en un 11% en comparación con el 2025, mientras que las compras pequeñas o de relleno disminuyeron de 3 a 2 en el 2026. En el caso de los puertorriqueños con un ingreso anual menor a los $10,000, la mayoría reportó que solamente hace compra una vez al mes.

“Sigo comprando, pero no sigo comprando igual. El consumidor está haciendo menos compras y se está moviendo a no hacer compras de relleno y ajusta su canasta”, resumió Jenniffer Garland, representante de Walmart.

Los precios bajos siguen siendo el factor principal de los boricuas para seleccionar una tienda (23%).

Situación económica lleva a que boricuas se muden a EE.UU.

El estudio también indagó en las razones por las que los puertorriqueños migran de la isla, principalmente, hacia EE.UU.

Los hallazgos revelaron que una tercera parte de los encuestados ha considerado irse de la isla en los próximos uno a tres años, en primer lugar, por la situación económica.

Un 36% dijo que se irián en búsqueda de “una mejor oportunidad económica”; un 28% expresó que por una “mejor calidad de vida; 12% en respuesta al alto costo de vida y un 9% por la “situación del país” (servicios, electricidad, seguridad, etc.).

Al ser cuestionados sobre la situación económica de su hogar, un 31% dijo estar peor que el año pasado; un 66% indicó que ve negativamente la situación actual y un 54% piensa que estará peor en un año.

En el estudio de MIDA participaron 1,600 agentes compradores, quienes fueron entrevistados personalmente, en un recorrido casa por casa, a través de toda la isla.

Para la parte cualitativa, se observaron las alacenas, patrones de almacenamiento, mezcla de marcas y dinámicas de consumo dentro del hogar. La indagación también incluyó “shopping journeys” (viajes de compra), con el objetivo de entender cómo el consumidor está reorganizando sus compras.

Según el comunicado de prensa de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos), más de 2,000 ejecutivos y empresarios estuvieron presentes en el Centro de Convenciones en San Juan para la exposición de la Radiografía del Consumidor 2026, considerada la principal investigación de la industria de alimentos en Puerto Rico.

La conferencia reunió a más de 550 representantes de empresas locales y pabellones internacionales de EE.UU., República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, España y México.

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