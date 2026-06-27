Sweet Heat Chamoy: el sabor de verano que no te puedes perder en Wingstop

Wingstop aprovecha el verano y la fiebre mundialista para lanzar, por tiempo limitado, su nuevo sabor: Sweet Heat Chamoy con Tajín.

El Sweet Heat Chamoy con Tajín estará disponible exclusivamente para los miembros de Club Wingstop del 26 al 29 de junio, antes de su lanzamiento nacional el 30 de junio.

El nuevo producto combina una mezcla de especias chamoy personalizada con un vibrante toque de salsa Tajín Chamoy, ideal para satisfacer los antojos de los fanáticos y para darle un toque especial a los snacks, frutas y bebidas. Además, busca crear una experiencia de sabor compleja que equilibra notas frutales dulces y ácidas con el picante del chile y la frescura cítrica, describe la marca en un comunicado.

Donnie Upshaw, director de Marca de Wingstop, explica que el chamoy se ha convertido “en uno de los sabores más populares en la cultura gastronómica, y Sweet Heat Chamoy es nuestra versión de esta tendencia gastronómica”.

El producto ofrece una mezcla de especias intensas con Tajín Chamoy. “Es el sabor perfecto para el verano, y nos entusiasma ofrecérselo a nuestros clientes de una forma única, como solo Wingstop puede hacerlo”, agrega.

Otras opciones para el menú

El innovador Chamoy Ranch y la bebida Fanta Summer Punch, los nuevos acompañantes exclusivos que llegan a los restaurantes. Crédito: Wingstop | Cortesía

Chamoy Ranch: Una versión dulce y salada del icónico aderezo ranch de la marca, creado específicamente para maridar con Sweet Heat Chamoy .

Una versión dulce y salada del icónico aderezo ranch de la marca, creado específicamente para maridar con . Nueva bebida Fanta Summer Punch: Disponible exclusivamente en los restaurantes Wingstop con dispensadores Coca-Cola Freestyle en todo el país.

¿Cómo usar Sweet Heat Chamoy?

La Sweet Heat Chamoy con Tajín, la combinación perfecta de dulce, ácido y picante para el verano. Crédito: Wingstop | Cortesía

La mezcla de sabores dulces, ácidos y picantes combina a la perfección con alitas clásicas y deshuesadas, tiras de pollo, sándwiches de pollo, papas fritas y maíz.

Vaso de frutas frescas con Chamoy

Una de las formas populares de comer frutas con ese sabor extra es el vaso de frutas con chamoy y tajin. A continuación, una receta para que lo hagas en casa:

Ingredientes

Sandía

Piña

Melón

Mangos

Jícama

Paso a paso: Preparando la fruta fresca

Lava las frutas, desinfecta y córtalas en cuadros medianos. Un tip de experto es cortar la fruta justo antes de servir para mantener su frescura. Un dato importante es dejar la sandía en la parte de arriba para que corone el vaso. Para armar los vasos, comiencen con una pequeña lluvia de Sweet Heat Chamoy en el fondo. Agrega la fruta picada de forma vistosa. Corona con un baño generoso de Sweet Heat Chamoy y más Tajín. ¡Disfruta de este snack refrescante!

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