Solo por 5 centavos: así puedes comprar el nuevo combo conmemorativo de Mountain Dew

Del 29 de junio al 1 de julio, Mountain Dew estará vendiendo paquetes de refresco conmemorativo de edición limitada, con un diseño inspirado en la historia de la marca, por tan solo 5 centavos. Será un total de 1948 paquetes en honor al año en que salió al mercado por primera vez.

Mountain Dew celebra un nuevo aniversario honrando la fecha en que llegó al público en 1948, con una propuesta que busca ofrecer “una bebida distintiva, refrescante y única en el mercado”.

Michael Smith, vicepresidente de marketing de Mountain Dew en PepsiCo Beverages US, destaca: “Desde 1948, Mountain Dew se ha caracterizado por su espíritu audaz, su tenacidad inquebrantable y su energía ambiciosa; cualidades que siguen impulsando la marca hoy en día”.

¿En qué consiste la oferta y cómo obtenerla?

En un comunicado, la marca informó que estos paquetes exclusivos estarán a la venta a través de TikTok Shop durante tres días: 29 y 30 de junio, y 1 de julio.

Disponibilidad: La cantidad de paquetes disponibles cada día se informará en las historias de Instagram de Mountain Dew al mediodía (hora del este).

La cantidad de paquetes disponibles cada día se informará en las historias de al mediodía (hora del este). Canal oficial: Para no perder detalles de la promoción, la empresa recomienda seguir a @MountainDew en TikTok , ya que este es el medio exclusivo de venta.

Para no perder detalles de la promoción, la empresa recomienda seguir a en , ya que este es el medio exclusivo de venta. ¿Qué incluye el paquete?: Por un precio de $0.05 , el combo incluye una lata conmemorativa y un paquete de 10 mini latas de Mountain Dew.

Por un precio de , el combo incluye una y un paquete de de Mountain Dew. Restricción: Es importante tener en cuenta que solo se permitirá un paquete por persona.

Una bebida con un nacimiento audaz

Los orígenes de Mountain Dew se remontan a 1948, cuando dos hermanos crearon una “audaz receta de cítrico” en Tennessee, destaca la marca. Para honrar este hito, lanzan la promoción por tiempo limitado.

En la primavera, Mountain Dew dio un adelanto con un anuncio digital sobre la trayectoria de la empresa, que ahora suma un nuevo eslabón con la lata conmemorativa. Con esta nueva promoción, el envase sirve como lienzo para mostrar la historia de la marca impresa directamente en la etiqueta. Inspirado en una mención del anuncio “Big Spender”, el paquete especial estará disponible por esos icónicos $0.05.

“Esta lata conmemorativa busca dar vida a esa historia de origen, rendir homenaje a nuestras raíces como un producto original estadounidense y brindar a los fanáticos una manera significativa de celebrar la historia de Dew”, destacó Smith.

La historia del origen cobra vida

La campaña American Original – Tasting Great Since ’48 se lanzó en abril y abarca cuatro conceptos creativos que debutaron en redes sociales y medios digitales esta primavera. Cada uno de los cuatro anuncios (Big Spender, Hoedown, Cold Ones e In the Mix) rinde homenaje a los inicios de Mountain Dew y celebra la tenacidad, la independencia y el inconfundible sabor cítrico que se remontan a las colinas de Tennessee, según PepsiCo Press Room.

American Original – Tasting Great Since ’48 es una celebración de la trayectoria de Mountain Dew y de aquellos que han amado la marca en cada etapa de su desarrollo.

Mountain Dew es una de las marcas insignia de PepsiCo, junto a otros gigantes del sector de alimentos y bebidas como Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y SodaStream.

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