Alejandra Espinoza revela cuánto ganaba con su primer contrato con Univision

En una reciente entrevista, Alejandra Espinoza habló sobre el primer contrato que firmó con Univision. En esta conversación aseguró que ella luchó mucho por obtener ese puesto al decidir migrar a Miami, Florida.

Espinoza habló sobre el tema en el podcast “Cara a cara con Rodner”, presentado por el venezolano Rodner Figueroa. La actriz y presentadora mexicana recordó cuando ganó el reality show “Nuestra Belleza Latina”, en el 2007.

Además del reconocimiento, su premio fue $90,000 dólares y un vehículo. En el podcast contó que luego de la premiación: “Se sientan todos los jefes de Univision en ese momento con mi papá y mi mamá, porque yo era menor de edad, y les dan una lista de siete días que yo tenía que trabajar al año”.

Espinoza también tuvo que mudarse a Miami, Florida, y estando en la ciudad se puso a la orden de los productores de Univision. Explica que comenzó a hacer algunas apariciones en “El Gordo y la Flaca”, cuando no había otras opciones.

En la misma conversación dijo: “Yo caí en la televisión en el momento en que tenía que caer porque fue cuando vino todo este cambio de que la gente buscaba más algo real, menos posado, más equivocaciones, y yo me equivocaba mucho”.

Rodner también aprovechó la conversación para preguntar de cuánto era el primer contrato oficial que llegó a firmar. Espinoza respondió: “Yo creo que eran anualmente $23,000 más o menos y fue subiendo como cada año mil dólares”.

En la entrevista de dos horas, que está publicada en YouTube, Espinoza habló sobre otros temas relacionados con su vida, incluyendo la situación que la hizo estar a punto de divorciarse.

Actualmente, la actriz y presentadora está al frente del reality show “¿Apostarías por mí?” junto con Alan Tacher. Este es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de TelevisaUnivision.

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