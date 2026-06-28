Así va la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026

La batalla por los galardones individuales del Mundial 2026 está al rojo vivo tras el cierre de la fase de grupos. La carrera por la Bota de Oro y el título de Máximo Asistente no solo está reuniendo a las grandes superestrellas del planeta, sino que ya ha logrado un cambio en los libros de historia del fútbol mundial

Lionel Messi lidera la tabla con puño de hierro. Con un promedio de un gol cada 37 minutos, el astro argentino no solo encabeza la edición actual con 6 dianas, sino que se ha convertido oficialmente en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 19 tantos, destronando el récord histórico del alemán Miroslav Klose (16).

Por si fuera poco, su más inmediato perseguidor en la historia y en el torneo actual es Kylian Mbappé, quien con sus 4 goles en esta fase de grupos ya alcanzó los 16 totales en Mundiales, empatando a Klose en el segundo escalón histórico.

En el apartado de los creadores de juego, la cima está sumamente reñida con un triple empate a 3 asistencias. Destaca el impacto del francés Michael Olise, quien se ha asentado como el “10” indiscutible de Les Bleus, el despliegue del brasileño Bruno Guimarães en la medular y la gran visión del ariete sueco Alexander Isak.Detrás de ellos, un pelotón de figuras acecha con dos pases de gol, incluyendo al propio Mbappé, lo que lo mantiene de lleno en la pelea por ser el jugador con más participaciones directas en anotaciones del certamen.

Con los registros firmados en la primera fase del torneo de 2026, la tabla histórica de artilleros de la Copa del Mundo se ha reconfigurado de forma definitiva, con dos jugadores activos amenazando con elevar la vara a niveles inalcanzables:

Lionel Messi (Argentina): 19 goles (6 ediciones)

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles (4 ediciones)

Kylian Mbappé (Francia): 16 goles (3 ediciones)

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles (4 ediciones)

Gerd Müller (Alemania): 14 goles (2 ediciones)

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