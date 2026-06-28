Karol G pide al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, “gobernar para todos”

La cantante colombiana Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La artista pide al nuevo presidente que gobierne “para todos”, que escuche a las personas que votaron por él y también a sus detractores.

A través de sus redes sociales, la cantante escribió un texto dirigido al nuevo presidente y político ultraderechista, quien fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Colombia el pasado 24 de junio tras una segunda vuelta.

Karol G comenzó su carta asegurando que se dirige al presidente no como simpatizante ni como opositora, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”, y sostiene que, tras las elecciones, comienza “lo más difícil: gobernar para todos”.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia ???@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

“Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio”, dijo.

En ese sentido, la artista exhortó al presidente electo a gobernar “para Colombia” y no “para un partido, una ideología o un sector”. Asimismo, aseguró que el poder que recibió hace una semana “no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

“Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra… en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos”, agregó.

En el cierre del mensaje, Karol G sostiene que el país necesita “líderes capaces de unir”, con “decisiones valientes” y “resultados”, y expresa su deseo de que, al concluir el mandato, los colombianos puedan reconocer que el presidente estuvo “a la altura de la responsabilidad que recibió”. “Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección… Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluye la misiva.

El mensaje de Karol G al nuevo presidente desató cientos de opiniones encontradas. Muchos criticaron que la cantante no le envió un mensaje similar a Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia y socialista.

Sigue leyendo:

·Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: “Él ganó, ¡GRANDE!”

·Iván Cepeda anuncia impugnación de miles de mesas electorales tras perder las elecciones en Colombia

·Secretario de Defensa, Pete Hegseth, propone a De la Espriella reforzar la alianza contra el narcotráfico