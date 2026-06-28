Messi rompe el récord más antiguo del Mundial: siete partidos seguidos anotando

En el último partido de la fase de grupos ante Jordania en el AT&T Stadium, Messi rompió el récord más antiguo del Mundial. El argentino se convirtió en el primer jugador en toda la historia del torneo en marcar en siete partidos consecutivos.

La racha, que había sobrevivido más de medio siglo, pertenecía a Just Fontaine y Jairzinho, ambos con seis encuentros seguidos anotando, un registro que nadie había podido igualar desde 1970.

El gol que selló el nuevo récord llegó de la manera más simbólica posible gracias a una falta directa en los compases del encuentro. El tanto sirvió para sellar el partido con 1-3 en el marcador.

También para ampliar a siete los goles de Messi desde fuera del área en Mundiales, la cifra más alta jamás registrada.

Detrás de Messi aparecen Rivelino con cinco, Lothar Matthäus y Diego Forlán con cuatro, y luego Bobby Charlton, Garrincha y Kylian Mbappé, todos con tres.

Otro de los récords conseguidos por Messi es que apenas es el tercer suplente que convierte un gol de falta directa en la historia de la Copa del Mundo. Antes lo habían hecho Blerim Džemaili en 2014 y William Saliba en esta misma edición.

Tras el cotejo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigió un mensaje a Messi en redes sociales felicitándole por su récord.

“Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA”, escribió en Instagram.

“Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias”, concluyó.

Argentina se une a la espiral de los récords de su capitán. La selección cerró la fase de grupos con tres victorias en tres partidos por quinta vez, un hecho que solo había conseguido en 1930, 1934, 2006 y 2022.

Ahora Argentina inicia su camino en la fase de matar o morir contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.



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