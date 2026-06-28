Mundial 2026: resultados del 27 de junio y qué partido se juega hoy 28 en los dieciseisavos

Argentina, dirigida por Messi, concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 el 27 de junio

Los fanáticos de Uzbekistán. Mundial 2026.

Los fanáticos de Uzbekistán. Mundial 2026. Crédito: Stew Milne | AP

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Por  Alfredo Di Cesare

Con Argentina y Messi brillando, cerró la jornada tres y la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado inicia la ronda de dieciseisavos de final con un único duelo entre la sorpresa del Grupo A, Sudáfrica, y el coanfitrión Canadá.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 27 de junio

Estos fueron los seis partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 3 de los grupos J, K y L.

Croacia 2-1 Ghana

Goles

  • Petar Sučić (Croacia)
  • Derrick Luckassen (Ghana)
  • Nikola Vlašić (Croacia)

Panamá 0-2 Inglaterra

Goles

  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Harry Kane (Inglaterra)

Colombia 0-0 Portugal

No hubo goles

RD Congo 3-1 Uzbekistán

Goles

  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán)
  • Fiston Mayele (RD Congo)
  • Yoane Wissa X2 (RD Congo)

Argelia 3-3 Austria

Goles

  • Rafik Belghali (Argelia)
  • Marko Arnautović (Austria)
  • Marcel Sabitzer (Austria)
  • Riyad Mahrez X2 (Argelia)
  • Saša Kalajdžić (Austria)

Jordania 1-3 Argentina

Goles

  • Giovani Lo Celso (Argentina)
  • Lautaro Martínez (Argentina)
  • Mousa Al-Tamari (Jordania)
  • Lionel Messi (Argentina)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 28 de junio, comienzo de dieciseisavos

Para este domingo, en el comienzo de losdieciseisavos,s se jugará un solo partido entre Sudáfrica y Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 15:00 ET y 12:00 PT.

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