Mundial 2026: resultados del 27 de junio y qué partido se juega hoy 28 en los dieciseisavos

Con Argentina y Messi brillando, cerró la jornada tres y la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado inicia la ronda de dieciseisavos de final con un único duelo entre la sorpresa del Grupo A, Sudáfrica, y el coanfitrión Canadá.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 27 de junio

Estos fueron los seis partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 3 de los grupos J, K y L.

Croacia 2-1 Ghana

Goles

Petar Sučić (Croacia)

Derrick Luckassen (Ghana)

Nikola Vlašić (Croacia)

Panamá 0-2 Inglaterra

Goles

Jude Bellingham (Inglaterra)

Harry Kane (Inglaterra)

Colombia 0-0 Portugal

No hubo goles

RD Congo 3-1 Uzbekistán

Goles

Eldor Shomurodov (Uzbekistán)

Fiston Mayele (RD Congo)

Yoane Wissa X2 (RD Congo)

Argelia 3-3 Austria

Goles

Rafik Belghali (Argelia)

Marko Arnautović (Austria)

Marcel Sabitzer (Austria)

Riyad Mahrez X2 (Argelia)

Saša Kalajdžić (Austria)

Jordania 1-3 Argentina

Goles

Giovani Lo Celso (Argentina)

Lautaro Martínez (Argentina)

Mousa Al-Tamari (Jordania)

Lionel Messi (Argentina)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 28 de junio, comienzo de dieciseisavos

Para este domingo, en el comienzo de losdieciseisavos,s se jugará un solo partido entre Sudáfrica y Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 15:00 ET y 12:00 PT.



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