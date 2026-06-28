Mundial 2026: resultados del 27 de junio y qué partido se juega hoy 28 en los dieciseisavos
Argentina, dirigida por Messi, concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 el 27 de junio
Con Argentina y Messi brillando, cerró la jornada tres y la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado inicia la ronda de dieciseisavos de final con un único duelo entre la sorpresa del Grupo A, Sudáfrica, y el coanfitrión Canadá.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 27 de junio
Estos fueron los seis partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 3 de los grupos J, K y L.
Croacia 2-1 Ghana
Goles
- Petar Sučić (Croacia)
- Derrick Luckassen (Ghana)
- Nikola Vlašić (Croacia)
Panamá 0-2 Inglaterra
Goles
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Harry Kane (Inglaterra)
Colombia 0-0 Portugal
No hubo goles
RD Congo 3-1 Uzbekistán
Goles
- Eldor Shomurodov (Uzbekistán)
- Fiston Mayele (RD Congo)
- Yoane Wissa X2 (RD Congo)
Argelia 3-3 Austria
Goles
- Rafik Belghali (Argelia)
- Marko Arnautović (Austria)
- Marcel Sabitzer (Austria)
- Riyad Mahrez X2 (Argelia)
- Saša Kalajdžić (Austria)
Jordania 1-3 Argentina
Goles
- Giovani Lo Celso (Argentina)
- Lautaro Martínez (Argentina)
- Mousa Al-Tamari (Jordania)
- Lionel Messi (Argentina)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 28 de junio, comienzo de dieciseisavos
Para este domingo, en el comienzo de losdieciseisavos,s se jugará un solo partido entre Sudáfrica y Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 15:00 ET y 12:00 PT.
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