Messi es de todo el mundo

ARLINGTON, TX – Messi apareció en las pantallas del estadio bajando del autobús hora y media antes del partido y comenzaron los cánticos. Messi salió a calentar al comienzo del segundo tiempo y arrancó la locura. A partir de ese momento, las 80 mil personas que llenaron el Dallas Stadium estaban más pendientes de la banda que de lo que ocurría en el campo.

??? ¡SE VINO ABAJO EL ESTADIO EN DALLAS! ???



Al minuto 60 llegó el momento que todos esperaban: Lionel Messi pisó el terreno de juego y la afición explotó en una ovación ensordecedora para el capitán de la Albiceleste. ??



La locura por el '10' fue total, a tal grado que? pic.twitter.com/ZPBP2NCbat — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Jordania recortaba diferencias y, poco después, en el minuto 60, saltaba el astro a jugar con el estadio puesto en pie, argentinos y rivales aplaudiendo al unísono.



Al genio de Rosario no le hace falta ya ni jugar para ser la persona sobre la que gira un partido. Pero ya cuando sale al campo, no deja otro punto en el que enfocar las miradas. Aunque no corra, aunque no defienda, aunque se mueva aún menos cuando su selección no se juega nada, ya con el liderato del grupo J asegurado desde el final del segundo partido.



Eso sí, una falta al borde del área con Messi es medio gol. O gol asegurado si tienes delante a un arquero que no sabe colocar una barrera. En el minuto 80, Messi marcó su gol número 6 de este Mundial y su décimonoveno en la cuenta histórica. Sigue siendo el jugador de esta Copa del Mundo.

¡MESSI ES LETAL!



Con un gran tiro libre, el 10 pone el tercer tanto para Argentina. pic.twitter.com/srwDB44PqP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Una Argentina “B” muy superior

Lionel Scaloni configuró un equipo con nueve cambios respecto a los titulares de los primeros partidos. Y Argentina demostró que tiene profundidad de banquillo.



Desde un primer momento, con un Giovani Lo Celso que buscaba la pelota en cualquier punto del ataque, y con Julián Álvarez que baja a recibir para construir desde el medio del campo, Argentina se mostró muy dinámica y con ganas de contentar a una hinchada que era muy mayoritaria en las gradas del estadio de los Cowboys.



Fue precisamente Lo Celso, el que más lo quería desde el inicio, quien abriría el marcador en el minuto 19. Con una falta desde el borde el área que, con rosca de zurda, clavó en la escuadra. Inexplicablemente, el arquero Yazeed Abulaila se situó en el mismo lado de la barrera, lejos de tener cualquier opción de evitar el gol.

Giovani Lo Celso es el Superior Player of the Match tras abrir el marcador con un gol de tiro libre en la victoria de Argentina sobre Jordania.



El mediocampista ayudó a la Albiceleste a cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, presentado por @MichelobULTRA pic.twitter.com/44TtOlJWUj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Como tampoco evitó el segundo en un penal sobre Marcos Senesi ejecutado por Lautaro Martínez en el minuto 31.



A partir de entonces Jordania subió las líneas y trató de llegar al área de Emiliano Martínez, pero el “Dibu” no tuvo ningún trabajo.

Pero en la segunda parte, cuando el estadio estaba más pendiente de la banda en que calentaba Messi que del juego, Jordania encontró el gol en una jugada elaborada que terminó en un centro cruzado desde la derecha que la estrella Mausa Altamari no desaprovechó.



Después entró Messi. El árbitro le regaló una falta en la frontal del área y el arquero jordano hizo el resto.

?? DESDE LA CANCHA: LA LEYENDA SE AGRANDA ?



Lionel Messi se paró frente al balón y, con su zurda mágica, firmó un golazo de tiro libre para poner el 3-1 de Argentina sobre Jordania. ??



¿Cuántos millones de likes para el '10' y esta nueva genialidad? ?



? Sigue la Copa? pic.twitter.com/Q7RFYEtudJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Argentina, con un cuadro relativamente fácil por delante en la fase del “knock out”, enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio en Miami.

?#FIFAWorldCup Rival confirmado para el duelo de dieciseisavos de final ?



?? Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. ?? pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 27, 2026

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