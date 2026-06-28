Pelea vinculada al crimen organizado mexicano se cobra la vida de veinteañero en Brooklyn

Dos sujetos fueron acuchillados, uno de ellos fatalmente, en medio de una pelea con cuchillos entre pandillas mexicanas en un parque de Brooklyn el sábado en la tarde, de acuerdo con las autoridades y las fuentes.

Según los funcionarios, un hombre de 30 años fue apuñalado en el abdomen y otro en el pecho en un incidente dentro del parque Dyker Beach en Dyker Heights, poco antes de las 2:00 de la tarde.

De acuerdo con las fuentes policiales, la pelea se produjo entre bandas mexicanas rivales.

Los dos hombres fueron llevados de urgencia al Hospital Maimonides, pero el más joven fue declarado muerto posteriormente.

El hombre mayor permanecía en estado crítico, informaron los funcionarios de la policía, informó New York Post.

Un sujeto fue detenido en la escena, de acuerdo con lo que señalaron las autoridades. No se pusieron a disposición más detalles sobre el caso inmediatamente.

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