Turista apuñalada por mujer que tropezó: violencia en el Metro de Nueva York

Una turista de 32 años fue apuñalada en el abdomen por otra mujer ayer en una estación del Metro en Midtown Manhattan.

Según la Policía de Nueva York, la víctima estaba de visita desde Florida y fue atacada dentro de la estación 42nd St.-Bryant Park de las línea B/D/F/M alrededor de las 4 p.m. del miércoles, detalló Daily News.

Al parecer la víctima se topó con otra pasajera en el andén con dirección norte, lo que llevó a que ésta reaccionara violentamente y la apuñalara. La sospechosa, que iba acompañada por otra mujer, huyó de la estación tras el ataque.

Personal médico trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Bellevue en condición estable. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. El fin de semana una joven de 21 años fue violada dentro de una estación del Metro en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita. Previamente este mes una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del subterráneo en Queens.

En mayo un pasajero de 48 años murió durante una pelea en un tren del Metro en El Bronx con otro hombre a quien había despertado golpeándolo con un bastón, según fuentes policiales. También ese mes un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. A fines de abril un tiroteo ocurrido dentro de un tren del Metro en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

También ese mes agentes de la policía dispararon fatalmente a un hombre sospechoso de haber apuñalado con un machete a tres viajeros de edad avanzada en la estación Grand Central del Metro. En marzo Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.

La violencia es constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

