Embarazada asesinada en Queens, Nueva York: esposo hallado culpable por 2da vez

Michael Robinson fue condenado por homicidio tras un nuevo juicio por la muerte a puñaladas de esposa embarazada de quien estaba separado, en Queens (NYC) en 1993.

Gwendolyn Samuels (29) llevaba un año separada de Robinson y estaba embarazada de dos meses de su nueva pareja. Según la evidencia, Robinson la mató a puñaladas en una casa en Bayside donde ella cuidaba a una anciana como empleada doméstica.

“Este fue un crimen brutal que acabó con la vida de una joven embarazada y devastó a su familia. Un jurado condenó a Robinson hace 32 años, pero el veredicto fue anulado en apelación en 2023. Tras un segundo juicio con jurado fue hallado culpable de un asesinato motivado por los celos. Espero que esto brinde cierto alivio y consuelo a los seres queridos de Gwendolyn Samuels, al saber que el acusado ha respondido por su muerte”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

Robinson, quien ahora tiene de 59 años, fue condenado el miércoles por un jurado que deliberó durante poco menos de un día antes de emitir el veredicto. La jueza Michelle Johnson, del Tribunal Supremo de Queens, fijó la lectura de la sentencia para el 1 de julio. Aunque Robinson ya ha cumplido una parte considerable de tiempo (26 años) en prisión debido a su condena tras el primer juicio, se enfrenta a una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua, por lo que cabe la posibilidad de que quede libre.

Según los cargos y los testimonios del juicio, el 11 de enero de 1993 Samuels trabajaba como empleada doméstica para Alviena Marchon, de 88 años. Robinson llegó a la casa y posteriormente él y Samuels salieron a hacer la compra para la anciana.

Cuando el acusado y Samuels regresaron a la casa, ella subió a la planta superior, seguida por Robinson. Marchon testificó en el juicio original que escuchó a Samuels gritar y subió corriendo las escaleras, encontrando a Robinson de pie sobre ella con un cuchillo. Cuando Marchon intentó detener el ataque, Robinson la apuñaló.

En el momento del juicio original Marchon tenía 89 años. Luego falleció. Tres de los detectives que testificaron en el juicio original también han perecido. Sus testimonios del primer juicio se incorporaron al acta durante el segundo.

La condena original de Robinson fue anulada en 2023, después de que pruebas de ADN recién descubiertas -halladas bajo una de las uñas de la víctima- no coincidieran con las del acusado. Nunca se determinó a quién pertenecía ese ADN, indicó la fiscalía.

Robinson “Era la única persona con los medios, el motivo y la oportunidad», declaró al inicio del segundo juicio la fiscal adjunta del distrito, Nicole Rella. Por su parte, él mantiene su afirmación de inocencia, destacó Queens Eagle.

Se trata de un caso de error de identificación, según los abogados de Robinson. Dado que el único vínculo con el lugar de los hechos es el testimonio de una anciana con problemas de visión, Robinson sostiene que Marchon lo confundió con el verdadero homicida.

Violencia doméstica en el área triestatal

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de mes Saleh Q. Mohamed, joven de 29 años, fue acusado de presuntamente haber matado al dueño de una tienda y al regresar a su casa hizo lo mismo con su esposa y dos hijos pequeños en un suburbio de Buffalo (NY).

El mes pasado Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Además Maykoll Lanuza Morales fue identificado como el sospechoso del homicidio de la nueva pareja de su ex novia en un apartamento en Queens (NYC).

En abril un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens. Además Keyonna Waddell fue declarada culpable de arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Long Island (NY).

También ese mes Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). Además Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Igualmente en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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