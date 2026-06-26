Anciano golpeado y apuñalado dentro de bus MTA al proteger a una embarazada: Nueva York salvaje

Robert Hunter, anciano de 73 años, fue golpeado y apuñalado a bordo de un autobús de la MTA tras confrontar a un individuo agresivo que empujó a una pasajera embarazada en Manhattan (NYC).

Hunter regresaba de hacer compras en Harlem alrededor de las 6:30 p.m. del 5 de junio cuando, según relató, cuatro sujetos violentos lo atacaron en un autobús de la línea M104 a la altura de Broadway y West 92nd St, en el Upper West Side. Esta semana NYPD publicó una foto de dos de los sospechosos en procura de su captura.

Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue ingresado en condición estable. Ahora Hunter declaró por teléfono al New York Post que se había sentido obligado a intervenir porque “no hay respeto por las mujeres en el autobús”.

“Había una chica embarazada en el autobús; ella… llevaba un cochecito de bebé y no quería sentarse”, contó Hunter el jueves, dos semanas después de ser herido. “Dejaba que los demás se sentaran. Entonces, un tipo subió al autobús y pasó empujándola, abriéndose paso a la fuerza y ​​golpeando el vientre de la mujer”.

“Así que lo único que dije fue: ‘Sabes que la mujer está embarazada, ten un poco de respeto'”, afirmó Hunter. Ello lo convirtió en el nuevo objetivo del agresor y de sus tres acompañantes a bordo del bus, según explicó.

“Uno me golpeó por detrás”, añadió. “Pensé que era uno solo, pero eran tres atacándome por la espalda, y el conductor del autobús gritaba: ‘¡Son cuatro tipos encima de ti!'”.

Los sospechosos golpearon a Hunter en la cabeza y el cuerpo antes de sacar un cuchillo y apuñalarlo en el hombro izquierdo, informó la Policía de Nueva York. Después huyeron

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Violencia en buses MTA

A principios de este mes, el 9 de junio un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un bus MTA a media tarde en El Bronx (NYC), durante una presunta pelea con un adolescente que hablaba en voz muy alta por teléfono.

En mayo de 2025 una mujer fue herida por una bala perdida al intentar subir a un autobús MTA cuando un pasajero le disparó a otro en Harlem. En septiembre de 2024 un joven de 15 años fue herido de bala al bajarse de un bus MTA en medio de una pelea que se había iniciado dentro del vehículo en El Bronx (NYC). En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro menor al salir de clases, dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de la MTA había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.