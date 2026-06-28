Sortean miles de pases preferenciales para el espectáculo del 4 de julio en Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani anunció un sorteo gratuito de 100,000 entradas para los mejores lugares para observar el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s sobre el East River.

Los ganadores recibirán hasta cuatro entradas para las mejores zonas de observación en Brooklyn Bridge Park, Brooklyn, y South Street Seaport, Manhattan, para disfrutar en todo su esplendor de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

“El 4 de julio, los estadounidenses nos reunimos para reflexionar sobre nuestro progreso como nación y hacia dónde queremos ir juntos en el futuro”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York en un comunicado.

Aparte de las zonas con entradas, habrá zonas públicas sin entrada disponibles a lo largo de la FDR Drive en Manhattan. Se publicará más información sobre estas localizaciones en july4.events.nyc.

“Cientos de miles de neoyorquinos se reunirán a lo largo de la costa para celebrar, y nos aseguraremos de que algunas de las mejores vistas estén disponibles de forma gratuita”, expresó Mamdani. “Desde Brooklyn Bridge Park hasta Seaport y la autopista FDR, abriremos nuestros espacios públicos para que los neoyorquinos puedan reunirse y disfrutar juntos de esta noche”.

La lotería pública en july4.events.nyc ya está abierta y permanecerá abierta hasta el 29 de junio a las 23:59, indicaron las autoridades. Los favorecidos serán notificados entre el 30 de junio y el 2 de julio, y podrán reclamar hasta cuatro entradas, informó Daily News.

Los ganadores de la lotería recibirán un correo electrónico con instrucciones para reclamar sus entradas y elegir su área de visualización favorita. Los niños menores de 2 años no requieren entrada.

El alcalde se ha mostrado muy generoso. A inicios de junio, lanzó una lotería para regalar 600 entradas a los fanáticos de los Knicks para asistir a una celebración y después al desfile en el Ayuntamiento, luego de que los Knicks ganaran su primer campeonato de la NBA en 53 años.

Asimismo, Mamdani organizó una lotería el mes pasado para sortear 1,000 entradas de $50 dólares para el Mundial de fútbol, que incluía transporte gratuito de ida y de vuelta en autobús al estadio MetLife en Nueva Jersey.

La 250.ª edición de la mayor celebración del Día de la Independencia del país contará con 85,000 fuegos artificiales de 30 colores lanzados desde seis barcazas, además de un nuevo espectáculo de láseres desde el puente de Brooklyn.

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