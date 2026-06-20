¿Sientes el vientre pesado? 4 licuados naturales que sí funcionan para desinflamar

Los jugos de frutas y verduras se han convertido en grandes aliados para combatir la inflamación gracias a sus propiedades digestivas. De hecho, diversos estudios científicos asocian el consumo de jugos verdes con un potente efecto prebiótico.

Las combinaciones de frutas y vegetales proporcionan polifenoles, oligosacáridos, fibra y nitrato (especialmente el jugo de remolacha), según un estudio publicado por PubMed sobre los “Beneficios para la salud de una dieta basada en zumos de frutas y verduras”.

En esta investigación, un grupo de adultos que consumió estos jugos mostró una disminución significativa en el peso, el índice de masa corporal (IMC) y una notable mejora en la microbiota intestinal.

Para aprovechar al máximo estos hallazgos científicos, actualmente presentamos cuatro recetas de licuados diseñadas estratégicamente para desinflamar, mejorar la digestión y consentir al paladar con combinaciones exactas y deliciosas.

4 licuados para mejorar la digestión y mejorar la hinzachón

A continuación, cuatro deliciosas combinaciones de licuados del canal Mis Recetas Facilitas:

1. Licuado de manzana, pepino, espinacas y limón

La mezcla de manzana, pepino, espinaca y limón es muy popular, ya que es ligera, fresca y proporciona los beneficios de los ingredientes verdes. Beber este licuado, sin colar, contribuye a sentirse menos pesado, mejora la hidratación y suma nutrientes que favorecen una piel saludable.

2. Licuado de remolacha, pepino, manzana y limón

Investigaciones confirman que consumir entre 250 y 500 ml de este jugo mejora la vasodilatación y reduce la presión sistólica de forma natural. Crédito: Shutterstock

La remolacha es uno de los ingredientes estrellas de la alimentación saludable por su perfil rico en antioxidantes y nutrientes importantes como los precursores de compuestos que eliminan las toxinas del organismo. Combinada con limón y manzana, aporta dulzor natural para convertirse en una bebida densa y natural, ideal como parte de una alimentación balanceada.

3. Licuado de piña, chía, pepino, apio y limón

Con alimentos ricos en agua y fibras, esta mezcla es ideal cuando el vientre se siente pesado. La chía y la piña ayudan a que la bebida tenga más cuerpo y genere sensación de saciedad.

4. Licuado de avena, piña, manzana y limón

Un licuado recomendado por nutricionistas para iniciar el día con una buena dosis de energía. La avena aporta fibra y ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, mientras la fruta le da un sabor natural, además de fibra complementaria.

Beneficios de los ingredientes clave para los licuados

Aunque hay mucha variedad, existen algunos ingredientes que, por su perfil nutricional y versatilidad, son frecuentes en los jugos:

Frutas como la manzana: Ricas en vitaminas y pectinas.

La manzana es rica en fibra soluble que ayuda a la salud intestinal. Crédito: Shutterstock

El limón: Lleno de antioxidantes, en especial vitamina C.

El limón es rico en antioxidantes y biocompuestos buenos para la salud. Crédito: Shutterstock

La piña: Rica en fibras y bromelina, un compuesto antiinflamatorio que promueve la pérdida de peso.

Más que una fruta tropical: la piña es rica en fibras y bromelina, claves para acelerar el metabolismo y mejorar la digestión. Crédito: Shutterstock

El pepino: Rico en agua y fibra.

Integrar remedios de pepino en tu alimentación es un poderoso diurético natural. Crédito: Shutterstock

Vegetales como la espinaca: Con un perfil rico en vitaminas, minerales y fibras.

Las espinacas tiene un alto valor nutricional, y se pueden agregar a los batidos y licuados. Crédito: Shutterstock

El apio: Con un aporte significativo de minerales y agua, así como la remolacha.

El apio mejora la digestión y el tránsito intestinal.

Las semillas de chía: Son otro superalimento que aporta fibra y minerales.

Una buena hidratación es clave para un mucílago concentrado. Crédito: Shutterstock

La avena: Es fuente de fibra y eleva el nivel de los licuados.

La avena es un cereal que aporta fibras de alta calidad y nutrientes. Crédito: Shutterstock

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