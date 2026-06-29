Hochul presenta agenda oficial para celebrar el 250 aniversario de EE.UU. en Nueva York

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunció el domingo los planes para la celebración del 4 de julio que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York esta semana, con el desfile de grandes veleros jamás reunido como pieza central de la histórica ocasión que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos.

Hochul se reunió con funcionarios de la ciudad de Nueva York, la Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con representantes de Sail4th 250, la organización que lidera las celebraciones marítimas, en el Museo South Street Seaport para presentar los planes para el evento de varios días, que se espera atraiga a millones de visitantes en las áreas costeras de la Gran Manzana.

El evento tendrá lugar del 3 al 8 de julio y contará con lo que los organizadores han llamado “la mayor concentración de grandes veleros jamás reunida”. Se espera la participación de embarcaciones de vela que representan 40 países, entre ellas Italia, Perú e India.

“Nueva York desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia de Estados Unidos, por lo que no hay mejor lugar para celebrar el 250 aniversario de nuestra nación”, declaró la gobernadora. “Seguimos siendo un faro de esperanza y libertad para personas de todo el mundo, y por eso nos entusiasma dar la bienvenida a las decenas de miles de personas que visitarán nuestro estado para celebrar con nosotros esta ocasión tan importante”.

El momento culminante de la celebración será el 4 de julio, cuando el guardacostas estadounidense Eagle, el velero más importante del país, encabece la flota internacional bajo el puente Verrazzano-Narrows, que conecta Staten Island con Brooklyn.

Los veleros seguirán hacia el norte hasta el puente George Washington antes de dar la vuelta y atracar en los muelles de la Gran Manzana. Los organizadores señalaron que los buques pasarán por el puente con una separación aproximada de seis minutos durante el desfile, que durará unas dos horas y media.

Del 5 al 7 de julio se ofrecerán cruceros turísticos y visitas guiadas gratuitas a los grandes veleros que rodean la ciudad. Los puntos de partida incluyen Brooklyn Bridge Park, Sail City, South Street Seaport y Stapleton Park (Muelle Homeport, Staten Island). Para evitar una larga espera, se recomienda reservar con antelación, informó AMNY.

De acuerdo con lo que informaron los funcionarios, la mañana del día de la Independencia de EE.UU. se llevará a cabo una exhibición internacional en la que aeronaves estadounidenses e internacionales, tanto del ala fija como rotatoria, volarán en formación sobre el puente Verrazzano-Narrows, el río Hudson y el desfile de grandes veleros. Los conocidos Blue Angels liderarán la exhibición.

La mañana antes del desfile, el secretario interino de la Marina abordará el USS Farragut y navegará lentamente durante unos 30 buques militares estadounidenses y aliados, todos anclados en la orilla oeste del río Hudson. El portaaviones USS Nimitz también participará en la Revista Naval Internacional (RNI). La RRNI 250 se ha celebrado solo seis veces en la historia de EE.UU.

“La Guardia Costera se siente honrada de formar parte de esta trascendental celebración del 250.º aniversario de nuestra nación”, declaró el capitán Jonathan A. Andrechik, comandante del sector de Nueva York de la Guardia Costera de EE.UU. y capitán del puerto.

“Durante los últimos dos años, hemos trabajado incansablemente junto con nuestros socios locales, estatales y federales, así como con la comunidad portuaria, para prepararnos para este evento histórico. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de los participantes y del público, al tiempo que garantizamos el funcionamiento seguro del puerto”.

En este sentido, la noche del 4 de julio, Macy’s presentará su 50.° espectáculo anual de fuegos artificiales desde cuatro barcazas en el East River y dos cerca de Jersey City.

Este año, el evento se extenderá a la parte baja del East River en el Seaport District, a la parte baja del río Hudson en colaboración con Jersey City, al puente de Brooklyn, conectando así todas las comunidades para que puedan disfrutar del espectáculo.

Asimismo, la gobernadora declaró que reforzarán las medidas de seguridad en todo el estado de Nueva York, y que tanto el estado como la ciudad de Nueva York, la Armada y la Guardia Costera intensificarán las operaciones antidrones y la seguridad en tierra y mar.

Por su parte, el Sector de Nueva York de la Guardia Costera de EE.UU. emitió cinco boletines informativos sobre seguridad marítima, anunció Hochul, que abarcan restricciones en las vías navegables, zonas de seguridad y directrices operativas para los navegantes, vigentes del 1 al 9 de julio. Los boletines se pueden consultar en la sección de avisos especiales del sitio web de Avisos Locales a los Navegantes del Distrito Noreste de la Guardia Costera.

“Es un honor dar la bienvenida a la gobernadora Hochul al comenzar una de las semanas más emocionantes en la historia de Nueva York”, dijo Chris O’Brien, presidente de Sail4th. “Las flotas internacionales ya se han formado y pronto estarán en nuestras aguas. Todo el equipo de Hochul ha sido fundamental para ayudar a Sail4th 250 a prepararse para este gran hito estadounidense, coincidiendo con la celebración de nuestro 250 aniversario. ¡Será una fiesta de cumpleaños inolvidable!”.

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